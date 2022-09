Mémoire et usages du passé (Séminaire ERC AGRELITA, Lille)

L’équipe ERC AGRELITA est heureuse de vous présenter le programme des deux premières séances du séminaire du projet, dédié, pour l’année 2022-2023, à la problématique suivante : “Mémoire et usages du passé”.

Les deux premières séances du séminaire du projet ERC Advanced Grant AGRELITA 2022-2023,

organisé par Catherine Gaullier-Bougassas :





14 novembre 2022 (14-17h30, MESHS, 2 Rue des Canonniers, Lille : salle 2)



Cédric Passard (Sciences Po Lille) : « Recherches en paternité. L’invention d’une tradition littéraire : l’exemple du pamphlet au XIXe siècle »



Alisa van de Haar (Université de Leyde, chercheuse invitée ERC AGRELITA) : « Les leçons des muses : la représentation de la Grèce dans les manuels scolaires franco-néerlandais du XVIe siècle »



Marco Maulu (Université de Sassari, chercheur invité ERC AGRELITA) : « La Mer des histoires ou la philosophie du portrait anecdotique »





5 décembre 2022 (14-17h30, Sciences Po Lille, 9 Rue Auguste Angellier, Lille : salle 244) :



Adrian Faure (Sorbonne Université) : « Les hommes illustres de l’Aula Minor du Palazzo Vecchio de Florence : naissance d’un panthéon florentin »



Estelle Berlaire Gues (Université de Lille) : « Les figures féminines de l’Antiquité impériale romaine : une galerie d’exempla à l’usage des souverains et souveraines du monde chrétien ? »

L’affiche est téléchargeable au format Web sur le carnet Hypothèses du projet : https://agrelita.hypotheses.org/2029

The ERC AGRELITA team is delighted to present the autumn 2022 program of its seminar, dedicated, throughout 2022-2023, to: “Memory and uses of the past”!



Check out our upcoming conferences in a bigger format on the Academic Blog of the project: https://agrelita.hypotheses.org/2029

The ERC AGRELITA project is about the Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550) : how invented memories shaped the identity of European communities.

The AGRELITA project ERC n° 101018777 was launched on October 1st 2021. It is a 5-year project (2021-2026) financed on an ERC Advanced Grant 2020 through the European Union’s Research and Innovation Programme Horizon 2020.