Dominique Peyrache-Leborgne et André Peyronie font paraître aux Presses Universitaires de Rennes À la recherche d'Elsa Morante, le premier livre en français consacré à l'ensemble de l'œuvre d'Elsa Morante. S'appuyant sur les travaux et les témoignages les plus contemporains il fait apparaître toute la richesse et la diversité du travail d'une autrice dont Alberto Moravia disait qu'elle était la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle. Expérimentations poétiques, traditions romanesques, féminisme, engagement politique, réception et filiations : tels sont les thèmes qui permettent de comprendre et d'apprécier les nouvelles, les romans, les essais, les poèmes de la célèbre écrivaine italienne.

Fabula vous invite à découvrir l'introduction signée par Dominique Peyrache-Leborgne ("Elsa Morante, poète de toute la vie"), ainsi que la Table des matières du volume.