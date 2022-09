Le séminaire "Savoirs et fiction" (M. Pierssens, Paris 3) recevra Paul Braffort (auteur de Science et littérature : les deux cultures, dialogues et controverses pour l'an 2000, Paris, Diderot éditeur) le 25 mars à 16h 30 et Jean-Marc Lévy-Leblond (auteur de nombreux essais sur la culture scientifique, directeur de <?xml:namespace prefix = st1 />la revue Alliage et des collections scientifiques aux éd. du Seuil) le 8 avril à 18h.

Adresse: Salle des études doctorales de Paris 3-Sorbonne Nouvelle, 17, rue de la Sorbonne, 2e étage.

Sites à visiter:

http://www.paulbraffort.net/

http://www.tribunes.com/tribune/alliage/accueil.htm

michel.pierssens@umontreal.ca