Trois colloques sont organisés fin novembre à Paris à l'occasion du centenaire de Paul Ricœur : « Paul Ricœur et la philosophie contemporaine de langue anglaise » : 18-20 novembre 2013 (IPT 83 Bd Arago 75014 Paris), « Paul Ricœur : la traversée du siècle » : le 21 novembre 2013 (Amphithéâtre Poincaré, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève) - cette journée, placée sous le haut patronage du Président de la République, se clôturera par la remise du Prix Ricœur, « Paul Ricœur : de la phénoménologie à l’herméneutique, et retour » : les 22 et 23 novembre 2013 (IPT 83 Bd Arago 75014 Paris, et Amphithéâtre Guizot à la Sorbonne). Le mercredi 20 à 11h, le Maire de Paris Bertrand Delanoë inaugurera une « Place Paul Ricœur » devant l’Université Diderot, 75013. Il y aura aussi une soirée à l’Institut Goethe le mardi 19, et une table ronde à l’Unesco le mercredi 27 après midi.

Entrée libre

Présentation : Organisée pour célébrer le centenaire de Paul Ricœur, et ouverte au large public qu’inspire sa pensée en France et dans le monde, cette journée poursuit un double objectif. Il s’agira d’abord de mettre en évidence l’accompagnement par Ricœur des grandes périodes philosophiques du siècle : existentialisme, phénoménologie, herméneutique, philosophie analytique, et la conversation qu’il a su conduire entre ces grands courants. Le colloque se concentrera ensuite sur l’actualité de l’héritage laissé par Ricœur pour aborder de front les grands défis auxquels sont confrontés la responsabilité publique, l’éducation, la justice, la santé, et par-dessus tout, le politique. La conférence finale de Charles Taylor puis la remise du Prix Paul Ricœur 2013 clôtureront cette journée, organisée par M. Delbraccio, F. Dosse, et C. Goldenstein.

Le programme est ici