Patricia Victorin, Froissart après Froissart. La réception des Chroniques en France du XVe siècle au XIXe siècle

Cette étude propose une histoire de la réception française des Chroniques de Froissart du XVe siècle au XIXe siècle, explorant les processus de fabrique de Froissart et de son œuvre, entre érudition et fiction. L'analyse des usages historiographiques, idéologiques et littéraires souligne combien ces Chroniques représentent un riche terrain d'expérimentation, d'interrogation et un lieu commun à partir duquel penser la discipline historique et le roman historique.

Si le nom de Froissart n'est que ponctuellement mentionné chez les auteurs de la fin du Moyen Âge, il bénéficie d'une surreprésentation au XIXe siècle, cette période romantique de redécouverte et d'invention du Moyen Âge. Froissart, sous l'impulsion de Walter Scott, accompagne le renouveau du discours historique au cours du XIXe siècle sur fond de rivalité entre les tenants de l'école narrative, l'école philosophique ou le courant positiviste.

Ce livre esquisse une histoire littéraire, certes lacunaire, mais il donne une idée des goûts, des attentes selon les époques, et envisage les interpénétrations entre l'érudition et la littérature. Enfin, travailler sur la réception des Chroniques de Froissart est une invitation au voyage dans la littérature et les bibliothèques intérieures des auteurs, de Montaigne à Sollers, en passant par le marquis de Sade, Flaubert, Chateaubriand, Nerval, Michelet, Dumas, Giono ou Céline.

avec le soutien de l'université de Bretagne sud et du laboratoire HCTI.

