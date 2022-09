Louis Althusser, Socialisme idéologique et socialisme scientifique, et autres écrits

En 1966, Louis Althusser a 48 ans. Auréolé de l’énorme succès de Pour Marx et de Lire « Le Capital », il se lance dans une vaste recherche sur la possibilité d’une théorisation de l’idéologie. La thèse qu’il avance se résume en une phrase : l’idéologie est une pratique matérielle dont les fondements sont pour l’essentiel inconscients.

L’homme étant un « animal idéologique », il ne peut pas être question d’échapper à l’idéologie. Mais il est possible d’élaborer un savoir scientifique de l’idéologique et du réel, susceptible de nourrir un projet d’émancipation sociale dont le but serait la création d’une société sans classes. Dans Socialisme idéologique et socialisme scientifique et autres textes, le philosophe jette ainsi les linéaments d’une théorie de la pratique politique qui renoue avec l’horizon révolutionnaire alors abandonné par le PCF – un horizon qui devra passer, selon lui, par la lutte idéologique avant toute autre.

À l’heure où l’idéologie a pris, par la grâce des réseaux sociaux et des médias de masse, un visage ubiquitaire, ses enseignements sont plus vitaux que jamais.

Sommaire

Préface par Fabio Bruschi

Présentation de Socialisme idéologique et socialisme scientifique et de Sur l’idéologie par G. M. Goshgarian

Socialisme idéologique et socialisme scientifique

Chapitre I : Le socialisme idéologique

I. Socialisme scientifique et socialisme idéologique

Formes pratiques

Formes théoriques

II. Le socialisme idéologique ou idéaliste

1. La « théorie générale » du socialisme idéologique est constituée par des notions idéologiques

A. Le socialisme idéologique antérieur au marxisme

B. Le socialisme idéologique postérieur au marxisme

2. Les notions idéologiques de base de la « théorie générale » du socialisme idéologique sont soumises à l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise.

A. Fonction de classe du socialisme idéologique

B. Le socialisme idéologique est dominé par l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise

Chapitre II : Ligne de démarcation théorique, ligne de démarcation de classe

I. La ligne de démarcation théorique

II. La ligne de démarcation de classe

Chapitre III : [Les découvertes du jeune Marx, la topique, l’histoire]

I. [Précisions terminologiques]

II. [Les découvertes du jeune Marx]

III. [Le matérialisme historique et la science de l’histoire]

1. Topique

2. Historique

L’idéologie (extrait de Théorie marxiste et Parti communiste)

Présentation de Analyse du Comité Central d’Argenteuil, de Lettre aux camarades du Comité Central du Parti communiste français et de Entretien avec W. par G. M. Goshgarian

Analyse du Comité Central d’Argenteuil

Lettre aux camarades du Comité Central du Parti communiste français

Entretien avec W.

Présentation de Comment définir la “culture” ? par G. M. Goshgarian

Comment définir la « culture » ?

Présentation de « Sur la Révolution culturelle chinoise » et de Sur l’idéologie par G. M. Goshgarian

Sur la Révolution culturelle chinoise

Sur l’idéologie (fragment inédit de Sur la Révolution culturelle chinoise )

Louis ALTHUSSER (1918-1990) fut l’une des plus grandes figures de la pensée du XXe siècle. Son œuvre, traduite et commentée dans le monde entier, continue de nourrir les luttes sociales et politiques les plus diverses. En « Perspectives critiques », il est l’auteur d'Initiation à la philosophie pour les non-philosophes (2014), Être marxiste en philosophie (2015), Les vaches noires (2016), Écrits sur l’histoire (2018) et Que faire ? (2018).