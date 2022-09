A. Bergeret Curien (dir.), Traduire entre les langues chinoise et française. Un exercice d'interprétation

Annie Bergeret Curien (dir.)

Traduire entre les langues chinoise et française. Un exercice d'interprétation

´Éditions de la Maison des sciences de l'homme (msh), 2018

200 p.

ISBN: 978-2-7351-2397-1

19 EUR

Présentation de l'éditeur:

L'ouvrage étudie ce qui est en jeu dans l'exercice de traduction, principalement du chinois vers le français, mais également, dans une moindre mesure, du français vers le chinois. Le domaine est avant tout celui de la traduction d’œuvres littéraires contemporaines écrites en langue chinoise, mais la traduction d’oeuvres françaises en chinois est aussi envisagée. Les contributeurs sont des chercheurs, universitaires et traducteurs spécialistes, dans leur majeure partie, de la période contemporaine. Les modes d’expression linguistique et culturelle diffèrent sensiblement entre les langues chinoise et française. Que vont prendre en compte les traducteurs de littérature contemporaine en langue chinoise dans leur travail, pour faire passer une œuvre de la langue chinoise à la langue française ? Quelle langue, quelle syntaxe, quelles images choisissent-ils de privilégier ? Quelles sont les possibilités, les difficultés ? Ces questions traversent aussi la réflexion des chercheurs et traducteurs dans le domaine des sciences sociales et humaines. Leurs travaux entraînent dans la longue durée. Quelles données de la culture chinoise doivent-ils mobiliser dans leur traduction en langue française ? Dans le sens inverse, quels éclairages apportent-ils aux concepts occidentaux lorsqu’ils traduisent des oeuvres académiques françaises en langue chinoise ? Dans le passage d’une langue à l’autre, porté par la traduction des oeuvres, comment des acteurs majeurs du voyage interculturel, que sont les bibliothécaires, les libraires ou encore les enseignements du secondaire, participent-ils à la connaissance et à la mise en valeur d’un champ toujours situé dans un entre-deux, un champ à déchiffrer autant qu’à interpréter au sens presque musical du terme. L’un des enjeux de l’ouvrage est ainsi, outre l’approfondissement de la recherche sur le sujet, de sensibiliser les lecteurs spécialistes de diverses disciplines et amateurs de littérature, le public curieux de la diversité de la pensée, autant que les élèves qui se forment au plurilinguisme, du processus dynamique et inventif qui est à l’oeuvre dans le travail de traduction.

SOMMAIRE

Annie Bergeret Curien – Introduction

Première partie. Langues et traduction : éléments contextuels

Joël Bellassen – Enseignement des langues et traduction : une relation apaisée ?

Brigitte Guilbaud – La traduction littéraire au lycée : une voie pour interroger langues et cultures [témoignage]

Annie Bergeret Curien – L'écriture étrangère en lumière

Deuxième partie. Traduire les sciences humaines et sociales

Jean Levi – Les 36 stratagèmes ou la traduction d'ouvrages inexistants

Yolaine Escande – Traduction de la théorie esthétique chinoise : problèmes et perspectives

Véronique Alexandre Journeau – Traduire la dualité corps-esprit de 游/遊 you discernée dans les langages artistiques

Anne Rey – ISSY, une médiathèque ouverte sur le monde [témoignage]

Liu Hui – La traduction de Bourdieu en chinois : les difficultés et leur résolution

Meng Tian – Médecine et langue chinoises anciennes comme passerelle vers une vision globale du corps et de la nature

Isabelle Tréhorel – La traduction, un voyage immobile [témoignage]

Troisième partie. Traduire la littérature

Li Yumin – Logique et traduction littéraire

Xu Shuang – Traduire Le Parti pris des choses de Francis Ponge en chinois

Chantal Chen-Andro – Latitude d'interprétation et de transposition en français des données d'un poème en langue chinoise : quelques exemples

Fu Jie – Une littérature parmi les savoirs du monde [témoignage]

Marie Laureillard – Chen Li, un poète taiwanais contemporain : traduction et identité multiculturelle

Noël Dutrait – Le traducteur, interprète ou co-auteur ?