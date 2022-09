Un siècle après sa mort, Proust n’a jamais été autant lu, traduit, commenté. Pourquoi un auteur qui semble si français est-il mondialement connu et reconnu ? À l'initiative de Blanche Cerquiglini et sous le beau titre de Proust-Monde, un volume de la collection Folio Classiques vient proposer de décentrer notre regard, en réunissant quatre-vingt trois textes d’auteurs étrangers qui ont lu Proust, en français ou en traduction. Qui l’ont admiré ou envié, qui s’en sont inspiré ou qui ne l’ont pas compris, tout autour du globe. Tout en se laissant eux-mêmes déraciner et projeter vers un monde éloigné du leur. Du Japon au Brésil, de la Chine à la Catalogne, on lit Proust partout, dans toutes les langues. Les analyses et témoignages ici réunis créent de nouveaux regards sur l’œuvre proustienne : de nouvelles interprétations, de nouvelles interrogations, de nouveaux bonheurs de lecture.