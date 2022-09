Les lieux de l'Afrique

Xavier Garnier fait paraître Écopoétiques africaines. Une expérience décoloniale des lieux (Karthala, 2022) : une lecture écopoétique des littératures africaines qui s’intéresse aux moments où des textes se nouent à des lieux pour lancer l’alerte sur un état du monde menacé par une catastrophe écologique dont la genèse coloniale reste encore peu explorée. Parce que l’extractivisme qui a présidé à l’aventure coloniale a soumis le continent à une gigantesque opération de zonage dont il souffre encore aujourd’hui, se réclamer des lieux est un enjeu important pour les littératures africaines. Dès la première moitié du XXe siècle et jusqu'à nos jours, des écrivains africains ont cherché à capter la puissance des lieux pour mener un combat contre l’exploitation économique et la réification culturelle. Xavier Garnier nous invite ainsi à revisiter l’histoire littéraire africaine : de Senghor à Ahmadou Kourouma, Ben Okri, Yvonne Vera, Ngugi wa Thiong’o ou encore Sinzo Aanza et Abdourahman Waberi.

—

Titulaire de la chaire "Histoire et archéologie des mondes africains" au Collège de France, François -Xavier Fauvelle a récemment donné un volume à la collection "De vive voix" des éditions du CNRS, déjà saluée par Fabula : Penser l’histoire de l’Afrique, où il retrace un parcours de recherche qui l’a mené de l’Afrique du Sud au Maroc en passant par l’Éthiopie, pointe les défis d’une documentation fragmentaire qui suppose d’employer fouilles archéologiques et écrits anciens, traditions orales et usages contemporains du passé, tout en déconstruisant les représentations héritées des siècles de la traite des esclaves puis du colonialisme… Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Il publie aujourd'hui avec Anne Lafont L'Afrique et le monde : histoires renouées. De la Préhistoire au XXIe siècle (La Découverte) : une histoire mondiale de l’Afrique, une histoire africaine du monde. Tel est le double pari de l'ouvrage qui nous plonge dans la conversation que les sociétés du continent africain ont, au cours de l’histoire, toujours entretenue avec celles du reste du monde. Une conversation multimillénaire, depuis la dispersion des humains modernes jusqu’à nos jours, dont les auteurs et autrices nous invitent à écouter toutes les tonalités. Car cette histoire est faite de rapports de domination et de violences, de rejets et de révoltes, mais également d’interactions à toutes les échelles, de circulations de biens et d’idées, d’innovations et d’adaptations locales, de mutations globales. Fabula vous offre de lire l'introduction, le premier chapitre et de parcourir la Table des matières…