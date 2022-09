Écrivains, levez-vous !

La rencontre entre le droit et la création artistique peut générer des conflits, dont témoigne l'abondant contentieux judiciaire au fil des siècles. Nombreux sont les romanciers ayant dû répondre de leurs œuvres devant un tribunal : les frères Goncourt, Baudelaire, Flaubert, Barbey d'Aurevilly, Sue, Zola, Maupassant, Aragon, et bien d'autres, si l'on se réfère à la seule période postérieure à la Révolution française, date de l'abolition du régime juridique des privilèges en France. Certaines périodes ont été plus intenses en procès que d'autres : la Restauration, le Second Empire ou encore le régime de Vichy. Le contentieux ne disparaît jamais totalement, mais sa fréquence varie au cours de l'histoire selon que le régime en place est plus ou moins répressif et/ou que la littérature ou l'art est plus ou moins transgressif. Or, pour la période contemporaine, on observe une certaine convergence de discours qui y voient un moment particulier des relations entre droit et création artistique. L'époque verrait une judiciarisation croissante des productions artistiques et littéraires. Dans La Création artistique et littéraire en procès. 1999-2019 (Classiques Garnier), Anna Arzoumanov examine une série de contentieux, en combinant des analyses quantitatives et qualitatives de la jurisprudence et les résultats d’entretiens menés avec des acteurs de ces procès. Fabula donne à lire la Table des matières…

—

Rappelons qu'Anna Arzoumanov avait dirigé en 2017 avec A. Latil et J. Sarfati Lanter un ouvrage sur les rapports entre droit et littérature : Le Démon de la catégorie. Retour sur la qualification en droit et en littérature (Mare et Martin / Presses universitaires de Sceaux), dont l'Atelier de théorie littéraire de Fabula a accueilli le texte introductif.

—

On peut également trouver au sommaire du numéro de Fabula-LhT "Débattre d'une fiction", un essai d'Anna Arzoumanov intitulé "Débattre d’une fiction au tribunal. Pour une étude de la jurisprudence en droit de la presse depuis les années 2000", et dans le colloque en ligne Marges et contraintes du discours indirect libre réuni par G. Philippe et J. Zufferey un article consacré au "discours indirect libre au tribunal. Aperçu de la jurisprudence contemporaine en droit de la presse".