Adresse : Université de Liège, Amphithéâtre Wittert, Bât. A1 Place du XX-Août, 7 4000 Liège

Les 5 et 6 mai 2022, se tiendra à l’Université de Liège la sixième édition des journées doctorales internationales de l’unité de recherches Transitions. Moyen Âge et première modernité. Organisées en partenariat avec le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) de l’Université de Poitiers, ces journées seront articulées autour du thème de l’authenticité. Polysémique par essence, la notion d’authenticité est complexe à définir. Ces journées doctorales se donnent pour objectif d’interroger l’authenticité dans ses acceptions et ses approches méthodologiques plurielles, propres à différents domaines de recherche. Les présentations seront orientées selon deux axes distincts, mais complémentaires : « L’objet à l’épreuve du temps » et « L’authenticité, gage de vérité ? ».



Programme





Jeudi 5 mai 2022 : L’objet à l’épreuve du temps



9h00 : Accueil des participants



9h30 : Introduction



Session 1 (modérateur : Christophe Masson)



10h00 : BORRELLI Carolina (Università degli Studi di Siena / EPHE, Paris), L’authenticité des « stations-relais » : la philologie des codices et le cas du chansonnier occitan T (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 15211).



10h20 : OTTE Sandra (Université de Liège), Le Tablante de Ricamonte : une traduction « originale » et authentique du Jaufré occitan ?



10h40 : Discussion



11h00 : Pause



Session 2 (modérateur : Aleuna Macarenko)



11h20 : MOORS Sophie (Universiteit Antwerpen), Constrained. A Comparative Study of the Influence of Formal Aspects of a Text on the Material Transmission of Middle Dutch Literature.



11h40 : DONNINI Piero (Università Ca’ Foscari, Venezia), Khayyāmi as a philological product: The Ṭarabkhānẹ and the Timurid roots of an authentic resemblance.



12h00 : Discussion



12h20 : Pause déjeuner



Session 3 (modératrice : Eva Trizzullo)



13h30 : BRAY Maxime (Sorbonne Université, Paris), Expertises en authenticité et en attribution de tableaux devant les juridictions d’Ancien Régime. Réflexions autour d’un procès-verbal de 1700.



13h50 : GARCÍA-MARTÍNEZ Saray (Universitat Autónoma de Barcelona / Università degli Studi di Roma Tor Vergata), The object to the test of time. Two Bacchic medallions on the National Museum of Art of Catalonia (MNAC), ancient or modern?



14h10 : Discussion



14h30 : Pause



Session 4 (modérateur : Gaylen Vankan)



14h50 : KHAIR Khadija (Université de Poitiers), L’intelligibilité d’une authenticité à travers la technicité : Le cas des soieries ottomanes (XVe - XVIe siècle).



15h10 : GAUBERT Aymeric (Centre d’Études Supérieurs de la Renaissance, Tours), La « graffitologie » ou l’authentification des graffitis anciens (XIIIe-XVIe siècles).



15h30 : CAZALS Mahaut (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Une authenticité trompeuse : les paysages de Grands Causses et la séquence médiévale (XIe-XIIIe s.).



15h50 : Discussion







18h00 : Conférence de Philippe SÉNÉCHAL, Professeur à l’Université de Picardie Jules Verne (Modératrice : Stefania Tullio Castaldo), Plâtre et vérité.







Vendredi 06 mai 2022 : L’authenticité, gage de vérité ?



Session 5 (modérateur : Aurélien Bourgaux)



9h30 : CRESCI Francesca (Università degli Studi di Siena / Université de Liège), La représentation littéraire de Dauphin d’Auvergne et de sa cour (XIIe-XIIIe siècles) : quel degré d’« authenticité » ?



9h50 : BUSZKA Magdalena (Université Adam Mickiewicz, Poznań, Pologne), L’authenticité dans les mystères médiévaux de sainte Barbe.



10h10 : HORVÁTHY Sára (Université Eötvös Loránd, Budapest, Hongrie), Je vous dis bien que... les interventions narratoriales, garanties de véracité du discours romanesque.



10h30 : Discussion



10h50 : Pause



Session 6 (modérateur : Lorenzo Battistini)



11h15 : FILIPPOZZI Margherita (Sapienza Università di Roma), «Aliud latina sapit oratio». Thucydide en grec et dans la traduction de Lorenzo Valla : une réflexion stylistique.



11h35 : KAISIN Mathilde (FNRS – Université de Liège), Girolamo Mei, un humaniste en quête de vérités.



11h55 : Discussion



12h15 : Pause déjeuner



Session 7 (modératrice : Émilie Margaix)



14h00 : VALK Karl Peeter (Sorbonne Université, Paris / Université de Tallinn), Authenticité et Vérité dans l’œuvre de Philippe de Mézières.



14h20 MOENS Robin (RWTH Aachen University / Université de Namur), Une falsification « grégorienne » ? Un dossier de pseudo-chartes papales à Metz au début du XIIe siècle.



14h40 : GUILLEMOT Lise et LAGRANGE Blanche (Université de Poitiers), Les chroniques « authentiques » de Morée et de Simon de Gand : entre réalité et subjectivité.



15h10 : Discussion

Inscription préalable souhaitée: transitions.jd2022@gmail.com