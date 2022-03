Adresse : Université de Poitiers & Université de Paris

Colloque international organisé par

Stéphane Bikialo (Université de Poitiers), Maryline Heck (Université de Tours) et Dominique Rabaté (Université de Paris).



En partenariat avec les Éditeuriales, organisées par la Médiathèque de Poitiers, et la Maison de la poésie à Paris



À l’université de Poitiers les 24 et 25 mars 2022



Jeudi 24 mars



14h-18h -UFR Lettres et Langues, salle des actes



14h-16h



Introduction



Stéphane Bikialo, Maryline Heck et Dominique Rabaté : « P.O.L : futur, ancien, actuel »



Représentations d’une maison, représentations d’un éditeur



Olivier Bessard-Banquy (Université Bordeaux Montaigne) : « P.O.L en ses débuts »



Laurent Zimmermann (Université de Paris) : « Écrire sur Paul, écrire sur POL »



16-17h



Michel Briand (Université de Poitiers) : « POL et la question de la traduction », en dialogue avec Emmanuel Lascoux



19h Médiathèque François Mitterand (Editeuriales)



Lecture d’Olivier Cadiot suivie d’un entretien avec Dominique Rabaté



Vendredi 25 mars



9h30-17h -UFR Lettres et Langues, salle des actes



9h30-11h30 - Le pôle poésie de POL



Heiata Julienne-Ista (Université Bordeaux-Montaigne) : « Faire école sans école ? P.O.L et la génération des années 90. »



Table ronde : Dominique Moncond’huy sur la veine oulipienne : avec Jacques Jouet et Gérard Gavarry



11h30-13h - P.O.L et sa politique d’auteur



Guenaël Boutouillet, « À elles et eux disponible. Autour de Nina Yargekov, Ryoko Sekiguchi, et Pierric Bailly »



François Bordes et David Castrec (IMEC, Caen) : « POL archives »



14h-16h – Quelques piliers



Adrien Chassain (Université Paris 8) : « “Mon éditeur continue à me présenter comme un artiste” » : Levé chez POL ».



Stéphane Bikialo (Université de Poitiers) : « La place des autres : Bernard Noël et… »



Martin Rass, « Le travail sériel chez P.O.L : l’exemple de Kluge »



18h - Médiathèque François Mitterand (Editeuriales)



Rencontre avec Emmanuelle Bayamack-Tam

*



À l’Université de Paris les 2 et 3 juin 2022



Jeudi 2 juin



Université de Paris, salle Pierre Pachet 677C (Grands Moulins, bâtiment C, 6° étage)



14h00 - Introduction : par Stéphane Bikialo, Maryline Heck et Dominique Rabaté



14h15-15h30 - Le pôle cinéma de POL



Antoine de Baecque (ENS Ulm) : « POL cinéma »



Marie Martin (Université de Poitiers) : « P.O.Litique de l’éditeur : le cinéma de Paul Otchakovsky-Laurens »



Leslie Kaplan : « Autour de Serge Daney et de la revue Trafic »



16h-17h30



« Récits de vie, fictions, documentaires, enquêtes : les imaginaires de cinéma » : table ronde avec Patrice Robin, Robert Bober et Frédérique Berthet (Université de Paris), modérée par Antoine de Baecque



Mercredi 1e et jeudi 2 juin : soirée à la Maison de la poésie : « Good P.O.L »



Vendredi 3 juin



9h30-12h00 : Grandes orientations



Warren Motte (Université de Boulder, Colorado) : « Belles Lettres : à propos de René Belletto »



Laurent Demanze (Université de Grenoble) : « Pour une histoire éditoriale des écrivain.e.s : autour de Jean-Luc Bayard »



Alison James (Université de Chicago) : « P.O.L, le tournant documentaire et les déplacements de la fiction »



Aurélie Adler (Université d’Amiens) « Une littérature « écoutante » : la place des écritures du soin dans le catalogue des éditions P.O.L »



14h30-15h30 : Le pôle poésie de POL, II



Jean-François Puff (Université de Cergy) : « Entrées et sorties. Le catalogue POL et le contemporain poétique »



Abigail Lang (Université de Paris) : « Une Amérique P.O.L. »



16h-18h : Deux autrices POL



Nathalie Quintane



Célia Houdart



Interventions suivies d’un entretien croisé avec Maryline Heck et Heiata Julienne Ista.