Le Centre d’Excellence et le Département de Français et d’Italien à l’Université Ohio State auront le privilège d’accueillir Philippe Vilain pour une conférence en ligne le 21 février.



Écrivain, essayiste, éditeur, Philippe Vilain est l’auteur de romans publiés aux Éditions Gallimard et Grasset. Lauréat du prix François-Mauriac de l’Académie française pour Paris l’après-midi et du Prix Jean Freustié pour La Femme infidèle, il est également l’auteur de Pas son genre, adapté en 2014 au cinéma par Lucas Belvaux. Depuis la publication de L’Étreinte chez Gallimard en 1997 et de Défense de Narcisse chez Grasset en 2005, Philippe Vilain trace un sillon singulier dans la production littéraire contemporaine, caractérisé par un dialogue fécond et sans cesse relancé entre fiction et théorie, entre la définition abstraite d’un idéal formel et l’œuvre qui tend de toutes ses forces à l’incarner.



Intitulée « Fictions pensives », sa conférence aura lieu le 21 février sur Zoom, à midi, heure de New York/18h00, heure de Paris. Elle sera l’occasion de présenter son travail romanesque dans l’attente du numéro spécial des Dalhousie French Studies (dirigé par le Dr. Alexandre Madonia, professeur à l’université de Palerme) qui lui est consacré. Pour vous inscrire à cette conférence, veuillez suivre le lien ci-dessous :





https://osu.zoom.us/meeting/register/tJ0odOutqjMtGtXav_Sve4Hk66_Am4LK-ygh