Yves Lavandier, Évaluer un scénario,

Les Impressions Nouvelles, collection "Réflexions faites", 2020.

EAN13 : 9782874497681.

Vous êtes bêta-lecteur. Vous sélectionnez des projets de fiction. Vous faites de la consultation de scénario. Vous participez à un atelier d’écriture. Vous êtes lectrice en commission. Vous dirigez des écritures. Vous occupez une fonction de décision (production ou autre) et vous vous prononcez régulièrement sur la lecture d’un texte. Ou même encore, vous êtes auteur. Alors, ce livre est pour vous. Fort de son expérience de « script doctor » et de directeur d’écriture, Yves Lavandier a mis au point avec humour et franc-parler une démarche qui invite à la rigueur mais aussi à l’authenticité et à l’humilité.

Ce livre propose « un ensemble de préceptes et d’outils concernant la "lecture" d’une œuvre de fiction. Certains résultent de la connaissance des mécanismes énoncés dans La dramaturgie et Construire un récit. D’autres, de ma pratique de pédagogue et de consultant. C’est parce que l’évaluation du scénario est si importante que j’ai mis le mot "scénario" dans le titre. Mais je crois que les professionnels du théâtre ou même du roman pourront y puiser des idées. » (Yves Lavandier)

Yves Lavandier est né le 2 avril 1959. Auteur dramatique, cinéaste et script doctor, il a été formé à Columbia University par Frantisek Daniel, Stefan Sharff et Milos Forman. Il a écrit et mis en scène des pièces pour marionnettes, écrit et réalisé une dizaine de courts métrages et un long métrage sorti en 2001 avec Émilie Dequenne et Gérard Jugnot : Oui, mais.... Il est également pédagogue et l'auteur de La Dramaturgie, devenu depuis longtemps une référence, ainsi que de Construire un récit et Évaluer un scénario.