Entre l’éditeur le plus novateur de son temps et le romancier qui devient célèbre du jour au lendemain par le scandale d’un procès, la relation dure pendantquinze ans et elle produit trois romans : Madame Bovary, véritable coup de tonnerre et immense succès, Salammbô, puis L’Éducation sentimentale, un échec public et commercial.

Comme beaucoup d’histoires de couples, celle-ci commence par un coup de foudre, se prolonge en lune de miel, traverse des tensions et se termine en rupture définitive.

Les deux hommes, tous deux nés en 1821, tous deux passionnés de théâtre avant d’écrire et de publier des livres, avaient de nombreux points communs, mais aussi des conceptions différentes de la littérature : Michel Lévy est un éditeur avisé qui ne sépare pas la qualité artistique de la valeur commerciale ; en esthète aristocratique, Flaubert méprise les « épiciers », du haut de sa conception d’un art autonome que la publication ne peut que prostituer.

