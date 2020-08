Yohann Deguin,

L’Écriture familiale des Mémoires. Noblesse 1570-1750,

Honoré Champion, 2020. EAN13 : 978274353740.

376 p. — 55 EUR

Souvent, les Mémoires sont intégrés à la pratique des écrits du for privé, intimes et personnels. Le présent ouvrage envisage l’écriture des mémorialistes nobles de la seconde moitié du XVIe siècle à la première moitié du XVIIIe siècle à l’aune d’une écriture de l’idéal familial. La famille permet ainsi de lire ces textes pour y voir non plus exclusivement l’expression d’un « je » singulier, mais d’une identité à la fois singulière et collective. Les mémorialistes de la Première Modernité, de Monluc à Saint-Simon, investissent, dans leurs ouvrages, un espace au sein duquel refonder les valeurs de la lignée noble pour affirmer une image d’eux-mêmes au sein de l’espace social et curial. À cet effet, ils fabriquent un récit familial, une légende de la maison à transmettre au gré de mythes familiaux, de généalogies, de motifs qui participent d’une « mémoire artificielle » à valeur lignagère.

Cet ouvrage est publié avec le soutien du Centre de recherche du château de Versailles

Professeur agrégé de Lettres Modernes, Yohann Deguin est docteur en langue et littérature françaises des universités de Lorraine et de Neuchâtel et ancien boursier de la Fondation Thiers – Centre de recherches humanistes de l’Institut de France.

