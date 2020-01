Yi Wang, Essai de syntaxe contrastive de la phrase (latin, français, diachronie du chinois)

PULIM, 2020

***

307 pages / ISBN 978-2-84287-746-0 / 25 €

***

Cet ouvrage a pour objectif de mettre en évidence le caractère original des langues française (hypotactique) et chinoise (paratactique) et la raison profonde des différences entre elles. Relevant de la linguistique contrastive, plutôt théorique, cette étude porte sur les comparaisons sous trois aspects.

En premier lieu, les comparaisons diachroniques générales du français et du chinois nous permet de mieux comprendre les filiations entre le latin et le français, entre le chinois archaïque et le chinois contemporain.

En deuxième lieu, afin de montrer leur caractère original – hypotactique en latin et en français, paratactique en chinois archaïque et contem­porain, les comparaisons sont effectuées entre le français et le chinois, ainsi qu’entre leurs origines immédiates – le latin et le chinois archaïque –sous trois aspects syntaxiques : l’ordre des mots, la correspondance entre les classes de mots et les fonctions syntaxiques dans la phrase simple et le rapport entre les propositions structurant la phrase complexe.

Finalement, la comparaison des réflexions philosophiques sur le langage entre l’Antiquité grecque et l’Antiquité chinoise et la présentation de la divergence culturelle entre l’individualité et la globalité, en montrant les originalités intellectuelles occidentale et chinoise, nous permet de détecter dans une perspective philosophique et culturelle la raison profonde de leurs caractères originaux divergents.

