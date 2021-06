Il était une fois sur cent

Rêveries fragmentaires sur l’emprise statistique

Yves Pagès

La Découverte, mai 2021

ISBN : 9782355221705 — ISBN numérique : 9782355221712 — 128 p.

Des années durant, l’écrivain Yves Pagès a glané toutes sortes de statistiques, notant dans un carnet des centaines de pourcentages. De ce vertigineux inventaire, il a fait un livre étrange qui, entre jeu littéraire à la Raymond Queneau et réflexions philosophiques à la Theodor Adorno, reconstitue par fragments le tableau d’une société infestée par une vision comptable du monde. Difficile de rompre la glace du monstre statistique, d’échapper à ses ordres de grandeur qui prétendent tout recenser de nos faits et gestes, quantifier nos opinions, mettre en coupe réglée nos vies matérielles. Sous emprise comptable, chacun se sent casé d’office, sondé de bas en haut, pris au piège. Mais alors, comment nous soustraire au grand dénombrement ? Sans prétention d’exhaustivité, l’auteur se propose de passer ces données brutes au tamis de rêveries interprétatives, pour traquer leurs failles implicites ou les confronter à d’autres cas de figure.

À la logique de la quantification de toutes choses, il oppose, par collage, accumulation et divagation, une poétique de l’absurde.

Par-delà cet art du détournement stylistique, il nous livre en pointillé une analyse caustique de la condition des vivants à l’ère de la gouvernance par les nombres, agrémentée de quelques suggestions paradoxales pour passer entre les mailles du filet statistique.

*

"Un compte moral", par Santiago Artozqui (en ligne le 30 juin 2021)

Dans un petit essai aussi étrange qu’original, Il était une fois sur cent, Yves Pagès porte un regard plutôt désabusé sur l’époque en exploitant l’un des travers contemporains les plus répandus : le recours aveugle à la statistique. Un texte décalé qui interpelle et fait sourire autant que réfléchir.