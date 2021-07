Yves Bonnefoy

L'Inachevé. Entretiens sur la poésie (2003-2016)

Albin MIchel, mars 2021

320 p. — EAN13 : 9782226399229

Au travers de son œuvre, poèmes ou essais, Yves Bonnefoy s’adressait toujours à autrui. Voyant dans la poésie une « poignée de main », selon le mot de Celan qu’il aimait rappeler, il a donc pratiqué l’entretien comme un genre littéraire de grande dignité. La rencontre, par écrit, avec chacun de ses interlocuteurs fut chaque fois l’occasion d’une recherche commune, lors des entretiens sollicités par des revues tout autant que lors de ceux dont il prenait l’initiative avec tel ou tel de ses amis.

Dans ce nouveau volume qui fait suite à Entretiens sur la poésie (1972-1990) et à L’Inachevable, Entretiens sur la poésie (1990-2010) sont réunis treize des entretiens des dernières années et un essai, Ut pictura poesis. Sous l’angle de l’expérience poétique et de la manière dont il la comprend, Bonnefoy mène une réflexion sur les grands aspects de l’exister humain : la musique, le souvenir, les figures parentales, les mathématiques, le désir d’unité, le dialogue, le lieu, la peinture, ou l’usage des mots. Il évoque aussi, en quelques occasions, certaines périodes de sa vie et de sa création : ainsi la solitude de son enfance ou les étapes de son rapport avec la musique et les musiciens.

