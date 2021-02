Venise, Istituto Veneto

25e Séminaire d’Histoire de l’art vénitien

"Commerce et échanges à Venise au prisme de la production artistique, XII-XVIIIe"

24-30 juin 2020

Venise, Istituto Veneto

PRÉSENTATION

L’histoire de la République de Venise s’écrit en suivant le cours de ses échanges avec les cités ou empires voisins et concurrents. Porte de l’Orient, étape de la route maritime de la soie, elle assura tantôt l’hégémonie maritime de la péninsule italienne, tantôt se plaça comme une rivale portuaire de premier rang, et resta toujours un fourmillant carrefour de présences étrangères qui, des Tedeschi aux Turchi, vinrent faire fructifier leurs activités et parfois s’installèrent dans la ville. En attestent dans la pierre la fondation des marchés et fondaco du Rialto, et le développement de l’Arsenal qui forment deux pôles névralgiques de la cité.

Le séminaire s’attachera aux témoignages matériels qui proviennent directement ou non de ces intenses échanges, en faisant une place initiale aux récits visuels de ce contexte maritime, tant commercial que militaire, et aux représentations de leurs manifestations festives et ambassades. Il évoquera l’histoire des lieux qui accueillirent ce commerce, leur chantier de construction et les réaménagements urbains dont ils firent l’objet, mais aussi les palais, églises, retables et décors qui manifestèrent la fortune des négociants vénitiens, la puissance de leurs corporations et la place des communautés étrangères. Il s’interrogera encore sur les productions artistiques qui découlèrent de ces échanges (du verre aux textiles, en passant par les plafonds ornés, les peintures, estampes, etc.), en abordant l’arrivée d’objets exotiques, les productions métisses qui purent en résulter (vénéto-byzantins...) et en s’attachant à comprendre la valeur non seulement matérielle mais aussi politique et symbolique de ces usages.

Une place sera faite à la question de la coexistence de l’opulence vénitienne avec les lois somptuaires qui vinrent en contraindre parfois l’expression, ainsi qu’aux débats actuels sur la patrimonialisation de cette histoire des échanges.

JOUR 1. INSTRUMENTS DU COMMERCE ET NAVIGATION

GIORNO 1. STRUMENTI DEL COMMERCIO E NAVIGAZIONE

Marco Polo et son legs, Voyages et images portuaires de Venise

L’Arsenal : ingénierie navale et pratiques commerciales

Les Lazarets de Venise

JOUR 2. ESPACES PARTENAIRES ET RIVAUX

GIORNO 2. SPAZI, PARTNERS E RIVALI

Venise et l’Adriatique, Venise et Byzance, Venise et la Méditerranée

Récits de séjour à Venise et ambassades diplomatiques

JOUR 3. LES LIEUX ET ESPACES DU COMMERCE A VENISE

GIORNO 3. LUOGHI E SPAZI DEL COMERCIO A VENEZIA

Le Rialto, le marché et la cité

Le Fondaco : typologie d’une architecture

Commerce et construction à Venise

JOUR 4. ACTEURS : ECHANGES ET COMMANDES ARTISTIQUES

GIORNO 4. ATTORI : SCAMBI E COMMITTENZA ARTISTICA

Le patriciat marchand

La commande artistique des corporations

Communautés étrangères et productions artistiques

JOUR 5. MARCHANDISES : PRODUCTION, IMITATION, CONTRÔLE

GIORNO 5. MERCI : PRODUZIONE, IMITAZIONE, CONTROLLO

Produits orientaux importés à Venise

Le marché des tableaux à Venise

Les arts du luxe : production, imitation, lois somptuaires

Clôture : Venise, ville cosmopolite, cité globale

Visites (prévisionnelles)

1. Museo Correr, Museo storico navale, Arsenale

2. Scuola degli Albanesi, trésor de San Marco, Zecca, S. Giorgio dei Greci, Scuola Dalmata

3. Accademia, San Lazzaro degli Armeni OU Lazzaretto Vecchio, Lazaretto Nuovo

4. Mercerie, Rialto, S. Giacomo del Rialto, S. Giovanni Elemosinario, Fabbriche Nuove, Fondaco dei Tedeschi

5. Palazzo Mocenigo, Fondaco dei Turchi, Ca’ d’Oro, Ghetto, Campo dei Mori, Palazzo Mastelli

6. Murano ou Fondation Cini ou Fondation Bevilacqua

Le programme, prévisionnel, s’entend sous réserve des conditions sanitaires.

Le programme intègre des conférences de spécialistes internationaux et des visites : il combine histoire sociale et économique de l’art, histoire connectée, histoire des formes, histoire religieuse, historiographie, histoire matérielle des œuvres... Le séminaire s’adresse aux étudiants en histoire de l’art de second et troisième cycles des institutions françaises et étrangères. Il se déroule indifféremment en français et en italien. Le droit d’inscription est de 180 euros.

Les candidatures devront être soumises en ligne, avant le 21 mars 2021, via le formulaire disponible sur le site :

www.ecoledulouvre.fr/international/seminaires-internationaux/venise

Programmation et organisation. Programma e organizzazione :

École du Louvre / Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Coordination scientifique

Giovanna Palandri, Cancelliere (Istituto Veneto)

Natacha Pernac, Maître de conférences en histoire de l’art moderne (Ecole du Louvre)

Organisation

Laura Padoan, Ufficio di cancelleria (Istituto Veneto)

Delphine Cayrel, Cheffe du Service des relations internationales (Ecole du Louvre)

Renseignements. Informazioni : École du Louvre.

Palais du Louvre. Porte Jaujard. Place du Carrousel. 75001 Paris-Fr

Téléphone : +33(0)1.55.35.18.52.

Mél. : international@ecoledulouvre.fr



Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Palazzo Loredan. Campo Santo Stefano. 2945. I-30124 Venezia

Telefono: +39.041.240.77.11.

E-mail: laura.padoan@istitutoveneto.it