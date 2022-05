Adresse : Université d'Artois, Arras

La SHF a choisi de confier l’organisation de son 40 ème congrès à l’Université d’Artois.

Cet événement aura lieu du 8 au 10 juin 2022 et portera sur « La nuit dans le monde ibérique et ibéro-américain ».

Le congrès de la SHF vise à explorer un domaine de recherches qui suscite un intérêt croissant comme en témoignent de nombreuses rencontres et réflexions portant sur ce sujet et l’essor des night studies au cours des dernières années. Il sera l’occasion de mettre en lumière des appréhensions différentes de la nuit et d’interroger l’évolution des représentations et des réalités liées à cet espace-temps au fil des époques et selon les aires culturelles. Plusieurs approches seront envisagées.

Souvent définie comme un espace de temps qui s’écoule, en un lieu donné de la terre, depuis la disparition du soleil jusqu’à son lever, la nuit revêt des significations variables. En l’absence de clarté de la lune, elle est associée de manière métaphorique au manque de lumière et à l’aveuglement ou pire encore aux ténèbres où règne la présence maléfique du démon. Selon l’adage, « Dans la nuit, tous les chats sont gris », la transgression sociale s’accompagne parfois d’un franchissement des limites de la morale et du communément et normalement acceptable. Elle devient l’expression emblématique de la marginalité, de la transgression sous toutes ses formes. La dangerosité que la nuit installe s’explique alors par le désordre qu’implique l’absence de règles, de contrôle civil et religieux. Inversement à cette lecture plutôt négative, on peut dire que la nuit, c’est le temps du sommeil qui parfois « porte conseil » et du silence, une période pendant laquelle l’intime se révèle à la dérobée du plus grand nombre. La tranquillité qu’autorise la nuit, loin des feux et des fracas du monde, apaise et réenchante les âmes.

La nuit même peut être synonyme de clarté. C’est l’occasion d’y voir loin, de découvrir les astres que la « claire coupole du jour » masque en empêchant de percer le mystère de notre existence.

Dans le cadre du congrès, un concert de l’ensemble Fragonard (œuvres de Bach et d’Haydn sur instruments datant du XVIIIe siècle) ouvert au public aura lieu le jeudi 9 juin à l’Université d’Artois.

Programme détaillé :

https://hispanistes.fr/images/PDF/Congres/2022_Programme-Congres-Arras.pdf