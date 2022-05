Adresse : Université de Vérone, Santa Marta aula 01, Via Cantarane 24, Vérone

La XIVe JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE, “Hier tout était plus beau” : mémoires (dés)ordonnées dans les écritures francophones venues de l’Est, se propose d’enquêter le rôle de la mémoire dans les œuvres des auteurs francophones venus de l’Est. Les sons, les odeurs, les perceptions, les objets et les lieux ont le pouvoir de faire resurgir des souvenirs latents ou apparemment lointains qui réapparaissent toujours plus fréquemment dans leurs textes. Éléments récurrents dans la littérature francophone venue de l’Est, porteurs de mémoire et de sens, ils interrogent le sentiment de déracinement et d’appartenance, là où le plus souvent le narrateur coïncide avec l’auteur. C’est à travers cette recherche singulière des souvenirs (les mémoires), des expériences de vie (l’autobiographie, l’autofiction) et de l’expression du sentiment poétique que la question identitaire, les actions liées à l’exil (désiré ou subi) et la nostalgie pour une époque passée sont mises en lumière.



Dans une perspective socio-historique, les œuvres des auteurs francophones venus de l’Est deviennent intéressantes car elles donnent voix à plusieurs mémoires individuelles et, en même temps, ouvrent vers une mémoire collective. Toute aussi importante, l’approche à cette thématique à partir de la conservation de la mémoire et d’une pensée qui, selon Nina Berberova, vivrait « non seulement dans le passé (comme mémoire) mais aussi dans le présent [de l’écrivain et de l’écriture] (comme conscience de soi-même dans le temps) ». Si pour Agota Kristof hier tout était plus beau, pour Elsa Triolet il n’y a pas d’aujourd’hui, il n’y a que la douceur des jours passés et un lendemain incertain et pour Panaït Istrati « mille et mille tristesses rongent, en une vie, l’âme de l'être généreux, mais aucune ne lui est si pénible que la souffrance de son prochain : c’est cela l’âme haïdouque ».



La mémoire et l’oubli partagent le même destin dans l’œuvre de Vintila Horia, qui imagine Ovide en exil à Tomes (aujourd’hui en Roumanie). Marthe Bibesco, cependant, exprime l’amour pour un pays duquel elle ne se souvient pas, mais auquel elle reste profondément liée. De son peuple elle affirmait qu’« eux aussi, comme moi, furent des étrangers venus d’ailleurs, obéissant à une loi mystérieuse ». L’invention de soi passe à travers la mémoire des langues dans les œuvres de Romain Gary où la beauté et l’imaginaire se croisent sans cesse. Présence et absence se croisent dans les écrits de Benjamin Fondane, riches en réminiscences altérées ou difformes, qui sur la page prennent forme de manière plus ou moins (dés)ordonnée évitant ainsi de tomber dans l’oubli absolu.



La Journée de la Francophonie, organisée par le Département de Langue et Littérature françaises de l’Université de Vérone, sous la direction de Mme Rosanna Gorris Camos, est désormais arrivée à sa quatorzième édition. Réunissant les professeurs, les jeunes chercheurs, les doctorants et les étudiants, cette Journée représente une importante occasion de recherche et de formation. Elle représente une rencontre signifiante dans le panorama des activités de l’Université de Vérone et enrichit la vie culturelle de la ville, conjuguant la haute qualité scientifique et didactique avec la participation d’un public plus vaste.



La Journée aura lieu en présentiel et en visioconférence, sur zoom.us, le 19 mai 2022.



Pour le lien zoom, écrire à vera.gajiu@univr.it.



19 mai 2022

PROGRAMME



9 heures 30 Santa Marta aula 01

Allocutions de bienvenue

Présidence de Rosanna Gorris Camos (Université de Vérone)



Michel Carassou (Éditions Non Lieu, Association Benjamin Fondane)

Benjamin Fondane entre l’exil et l’errance

Marina Ortrud Hertrampf (Université de Passau)

Le mal du pays comme muse ? Le mal de la langue d’Elsa Triolet, précurseur d’une écriture transnationale transgressive

Daniela Tononi (Université de Palerme) Romain Gary, la beauté et l’imaginaire

Présidence de Daniele Speziari (Université de Ferrare)

Fabio Libasci (Université de Ferrare)

Une autre vie dans une autre langue. Romain Gary et l’invention de soi dans La promesse de l’aube

Diana Mistreanu (Luxembourg School of Religion & Society) Andreï Makine et Dimitri Bortnikov. Mémoires croisées (zoom)



15 heures Santa Marta aula 01

Présidence de Juliette Ferdinand (Université de Vérone, Alliance Française de Vérone)



Riccardo Benedettini (Université de Vérone)

« Nous sommes devenus faibles et vulnérables ». Agota Kristof et les inconvénients de la liberté

Valeria Marino (Université de Turin)

Fort/da : jeu de la bobine et écriture de la mémoire dans Le premier mot et La Clarinette de Vassilis Alexakis

Vera Gajiu (Université de Vérone)

Constellations littéraires roumaines : Marthe Bibesco, Vintilă Horia et Dumitru Țepeneag

Giampaolo Caliari (Université de Vérone)

La scrittura come riscatto sociale nell’opera narrativa di Panaït Istrati



