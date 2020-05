Référence bibliographique : Xavier Escudero, Formes et visages de la décadence dans le roman espagnol contemporain de la fin du XXe au début du XXIe siècle, Shaker Verlag, 2020. EAN13 : 9783844071665.

À partir d’un corpus de neuf romans publiés entre 1992 et 2013, l’ouvrage Formes et visages de la décadence dans le roman espagnol de la fin du XXe au début du XXIe siècle propose d’analyser les manifestations d’une décadence dans l’écriture romanesque de Rafael Chirbes, Enrique Vila-Matas, Luis Landero, Luis Antonio de Villena, Gonzalo Hidalgo Bayal, Ray Loriga, Ricardo Menéndez Salmón et Carlos Rodríguez Herrera, tant dans ses grandes catégories (personnage, espace et temps) que dans la structure ou les pratiques narratives et discursives. L’approche du millénaire (l’année 2000) et la crise du début du XXIe siècle de 2007-2008 en Espagne ont probablement participé à l’apparition de cette tendance. Si ce néo-décadentisme reprend certains des motifs propres à celui de la fin du XIXe et du début du XXe siècle européen, il traduit surtout une atmosphère d’époque, à la croisée des XXe et XXIe siècles (jusque dans ses premières décennies), caractérisée par l’idée d’essoufflement, de fatigue, d’ennui, mais aussi de renouveau dans une société occidentale et, plus précisément, espagnole, pénétrée elle-même d’un sentiment de désorientation, de fin voire d’attente. Peut-on parler, finalement, d’une écriture ou d’une forme de décadence dans la prose romanesque espagnole contemporaine qui serait le reflet ou à l’image d’un monde instable, mouvant, « liquide » ?

Préface de Guy Ducrey, Professeur de littérature comparée à l'Université de Strasbourg

