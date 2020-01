We do not work alone (séminaire Singulier / collectif 2019 - 2020, Paris)

Campus des Grands Moulins, Paris

WE DO NOT WORK ALONE, collectif : « éditer des objets d’artistes »

SÉMINAIRE SINGULIER / COLLECTIF 2019 - 2020

Mardi 4 février 2020, 18h > 20h Campus des Grands Moulins

Bâtiment des Grands Moulins, Hall C, 7e étage, salle 783C

Esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13e

Maison d’édition d’objets d’artistes usuels fondée à Paris en 2015 par Louise Grislain, Anna Klossowski et Charlotte Morel, WE DO NOT WORK ALONE est une tentative d’apporter une réponse nouvelle à la question ancienne des liens entre l’art et la vie. C’est aussi, pour les artistes, le lieu d’un écart par rapport à leur pratique habituelle, d’un dialogue dans des conditions souvent inédites.

Les éditrices invitent des artistes actifs dans le champ de l’art contemporain à imaginer un objet d’usage ;

la fabrication pouvant être assurée par des usines, des manufactures, des artisans.

Organisation. : C. Flécheux, É. Marty et D. Rabaté

