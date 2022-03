Célèbre pour avoir écrit les Réflexions sur la violence qui furent diversement interprétées, Georges Sorel (1847-1922) a pourtant produit une œuvre qui ne prête pas à ambiguïté sur le fond. Se voulant "serviteur désintéressé du prolétariat", il n'a cessé de questionner ce qui pourrait amener les groupes ouvriers organisés à préparer le chemin vers une société libérée des entraves asservissantes du capitalisme.



Se plaçant dans les pas de Karl Marx qu'il a contribué à acclimater en France, Georges Sorel s'est employé à ruiner le prestige de la culture bourgeoise et les stratégies politiques de séduction mises en œuvre par l’État républicain. La résistance qu'il concevait était à la mesure de l'enjeu : elle commandait d'opérer la "scission" par l'action directe et la construction de l'autonomie prolétarienne selon des principes qu'il partageait avec les syndicalistes révolutionnaires.



Ce livre apporte un regard neuf sur l'imaginaire politique de Sorel. Aux études que Willy Gianinazzi consacre à des facettes insoupçonnées de sa pensée s'ajoutent des écrits engagés du philosophe dont la plupart publiés en Italie, l'autre "patrie" de Sorel, sont restés inconnus en France.



Plus que jamais, Sorel vaut d'être redécouvert et lu : son enthousiasme à repérer et élucider les allants populaires qui nous meuvent vers la liberté est communicatif.

L'auteur

Willy Gianinazzi est historien. Depuis des décennies, il mène des recherches sur le mouvement syndicaliste révolutionnaire en France et en Italie. Il a notamment publié Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante aux éditions de la Maison des sciences de l’homme (2006) ainsi que la biographie d’un autre penseur de l’autonomie, André Gorz. Une vie à La Découverte (2016, éd. de poche 2019). Il est membre du comité de rédaction de Mil neuf cent, revue d’histoire intellectuelle.





Sommaire



Introduction : La radicalité de l'autonomie



Chap. 1 : Le marxisme de Sorel



Chap. 2 : Refus de la hiérarchie et autoémancipation ouvrière



Chap. 3 : L'art préfigure le travail de l'avenir



Chap. 4 : Les images mentales aident à l'action



Chap. 5 : Mobile des foules et conscience ouvrière



Chap. 6 : La violence sert l'autonomie ouvrière



2e partie : Ecrits marxistes et syndicalistes de Georges Sorel



Texte 1 : L'avenir socialiste des syndicats (1898)



Texte 2 : Grève générale, paix sociale et ministérialisme socialiste (1900)



Texte 3 : Le piège de la consultation arbitrale des ouvriers (1901)



Texte 4 : Poétique du marxisme (1903)



Texte 5 : Le socialisme comme négation absolue de l'ordre existant (1901)



Texte 6 : Révolution et socialisme (1903-1905) - inédit



Texte 7 : Retour à Marx (1904) - inédit



Texte 8 : Le syndicalisme révolutionnaire (1905)



Texte 9 : Syndicalisme et démocratie (1906) - inédit



Texte 10 : Les dérives de la CGT (1909) - inédit



Texte 11 : Apologie pour Lénine (1919) - inédit