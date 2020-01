Aix-en-Provence, MMSH

Dans le cadre du Programme de Recherches

« Géographie imaginaires : Le voyage-prétexte comme machine à penser »

(MMSH-CRISIS, AMU)

Journée d’Étude

7 février 2020

Voyages vers d’autres mondes

Organisée par Christine Gadrat-Ouerfelli et Sylvie Requemora

A la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, salle Germaine Tillion

Programme

9h ouverture

Autres perspectives sur le monde

9h15 Valérie Naudet (CIELAM, AMU) : « Autour de Saint Brendan : quelques réflexions sur la navigation »

9h45 Fanny Moghaddassi (U. de Strasbourg), « Voir le monde d’en haut : approches littéraires du paysage dans la romance médiévale anglaise ».

10h15 Phuong Ngoc Nguyen IRASIA (CNRS-AMU), « Tản Đà (1889-1939) poète vietnamien et voyageur en rêve : les deux Petit Rêve, entre le monde d’en haut et le monde d’en bas »

10h45 Discussion

Cartographies imaginaires

11h Rachel Lauthelier-Mourier (EPHE), « Cartographier l'Afrique (16e-20e siècles) : l'évolution d'un imaginaire viatique et géographique ».

11h30 Laurent Bazin (U. de Paris-Saclay), « Un sillon tracé dans les airs : forme et enjeux de la cartographie dans les fictions de l’imaginaire »

12h Discussion

Voyages lunaires

14h Ruth Menzies (LERMA, AMU), « Francis Godwin, The Man in the Moone (1620-1638) : une exploration littéraire de la lune et de la science »

14h30 Sylvie Requemora (CIELAM, AMU), « De Lucien à Méliès via Cyrano de Bergerac : du voyage imaginaire à la science-fiction »

15h Yannick Gouchan (CAER, AMU), « Une autre Terre, autour / de cette Terre » : Giovanni Pascoli, Gli emigranti nella luna (1903-1909) ».

15h30 Discussion

Ouvert au public, les communications seront enregistrées et mises en ligne sur le site du Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages (www.crlv.org).

*

