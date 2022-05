Adresse : IEA de Paris, 17 quai d'Anjou, 75004 Paris & Sorbonne Université, Faculté des Lettres, îlot Champollion

Colloque organisé par

Nicholas Cronk (Voltaire Foundation, Oxford), Linda Gil (IRCL, Université Paul-Valéry de Montpellier),

Christophe Martin (CELLF - UMR8599 - Sorbonne Université) et Gillian Pink (Voltaire Foundation, Oxford) avec le soutien de l'IEA de Paris.





Au moment où s’achève la grande édition des Œuvres complètes de Voltaire publiées sous l’égide de la Voltaire Foundation à Oxford, au moment où s’ouvre le chantier d’une édition numérique (Digital Voltaire), il s’agit de se demander ce que l’édition de la Voltaire Foundation a modifié dans notre perception et notre compréhension de l’œuvre de Voltaire. Quelle nouvelle image de Voltaire se profile à l’issue de cette immense entreprise ?

Entrée libre sur inscription obligatoire, les formulaires d'inscription sont situés en bas de page. Nota bene : le colloque aura lieu sur trois sites différents selon les jours.



Programme

Jeudi 9 juin 2022 à l'IEA de Paris



9h00

Accueil





9h15

Discours d’ouverture

Sylvain Menant (Sorbonne Université, CELLF, UMR8599)



10h00 – 11h15

Session 1 : Construire une édition

Présidence : Christiane Mervaud

Nicholas Cronk (Voltaire Foundation, Oxford), La place de Voltaire au sein des Lumières

Gillian Pink (Voltaire Foundation, Oxford), La présence des manuscrits et leur exploitation dans les OCV

Linda Gil (IRCL, Université Paul-Valéry de Montpellier), Sur quelques fameux cold cases : la question des attributions douteuses dans l’édition des œuvres de Voltaire



11h15 : Pause



11h30 – 12h45

Session 2 : Contextes géographiques et culturels

Présidence : Guillaume Métayer

Jenny Mander (Newnham College, University of Cambridge), Voltaire and 18th-century anxieties about mobility and displacement

Kelsey Rubin-Detlev (University of Southern California), Voltaire et l’Église orthodoxe : les apports des OCV et des œuvres mineures

Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lumière – Lyon 2), Voltaire en ses co(n)textes : lieux et sens des (re)publications



Pause



14h00 – 15h15

Session 3 : Perspectives éditoriales

Présidence : S. Menant

James Hanrahan (Trinity College Dublin), L’édition critique et l’intention de l'’auteur dans les OCV

Christiane Mervaud (Université de Rouen), La note liminaire et la découverte du statut de l’Encyclopédie dans l’édition des Œuvres complètes des Questions sur l’Encyclopédie

Gerhardt Stenger (Université de Nantes), Éditer les minores



15h15 : Pause



15h30 – 16h30

Session 4 : Réception et collaborations

Présidence : Catriona Seth

Edouard Langille (St. Francis Xavier University, Canada), Les études voltairiennes aux États-Unis au XXe siècle : histoire d’une flambée

John Renwick (University of Edinburgh), L’édition chronologique de Voltaire (1969-2022) : sub sole nihil novum ?



16h30 – 17h30

Session 5 : Table ronde sur le théâtre

Présidence : Pierre Frantz

Avec la participation de Gianni Iotti (Université de Pise), Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université, CELLF, UMR8599), Pierre Frantz (Sorbonne Université, CELLF, UMR8599), Marie-Emmanuelle Plagnol (Université Paris Est Créteil), Olivier Ferret (Université Lyon 2), et Thomas Wynn (Durham University).



Vendredi 10 juin 2002, à Sorbonne Université le matin et à la Résidence de l’ambassadeur britannique l'après-midi



9h30 – 10h30

Session 6 : Écrire pour la scène

Présidence : Lauren Clay

Gerardo Tocchini (Université Ca’Foscari, Venise), Quoi de neuf sur le théâtre de Voltaire ?

Thomas Wynn (Durham University), « Comment voulez-vous […] que je réussisse sans vous ? » Voltaire, les d’Argental, et la création dramatique



10h45 – 12h15

Session 7 : Le corpus voltairien et ses influences

Présidence : Linda Gil



Alice Breathe (Université de Bern, Suisse), Les coauteurs de Voltaire

Ruggero Sciuto (St Edmund Hall, Oxford), Ame des bêtes, immortalité, matière pensante/matière pensante, âme des bêtes, immortalité : Voltaire jongleur philosophe

Catriona Seth (All Souls College, Oxford), Les œuvres (in)complètes de Voltaire



Pause



15h00 – 15h45 (Résidence de l’ambassadeur britannique - Hôtel de Charost, 39 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris - une pièce d'identié sera exigée à l'entrée)

Session 8 : Numériser Voltaire

Présidence : Glenn Roe

Olivier Ferret (Université Lumière – Lyon 2), Les prolongements électroniques de l’édition des OCV

Benoît Petiet (CSLF, Université Paris-Nanterre), Sonder l’œuvre de Voltaire à partir des outils numériques : le cas du thème de la consolation



15h45 – 17h15

Session 9 : Table ronde sur le numérique

Avec la participation de :

Digital Voltaire, Nicholas Cronk (Voltaire Foundation, Oxford), Glenn Roe (Sorbonne Université, CELLF), Motasem Alrahabi (Sorbonne Université, ObTIC)

Registres de la Comédie Française

Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université, CELLF), Sophie Marchand (Sorbonne Université, CELLF), Virginie Yvernault (Sorbonne Université, CELLF)