Voix plurielles, revue académique en accès libre de l’Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC), annonce la parution du numéro 19.1 (2022).



SOMMAIRE 19.1 (2022)



Editorial / Catherine Parayre (1)



Articles

La mémoire de la traversée dans L’empreinte à Crusoé de Patrick Chamoiseau / Valeria Liljesthröm (2-13)



Indétermination spatio-temporelle et structure fragmentaire chez J.M.G. Le Clézio et Marie Darrieussecq / Orphée Goré (14-24)



La mise en scène de l’exil dans La Duchesse de Langeais / Marie-Louise Brice (25-37)



Le noir et le blanc du Fils d’Agatha Moudio, discours sur l’altérité et la mêmeté / Maurice Tetne (38-47)



L’esthétique de l’hétérogénéité dans Dites-moi le songe d’Abdelfattah Kilito / Abdelouahed Hajji (48-61)



Discours hégémonique et relent colonial : les tribunes de La Baule (1990) et de Dakar (2007) ou la Françafrique discursivée / Lucie Kengne Gatsing (62-76)



Prix APFUCC de la meilleure communication étudiante

Témoins de témoins : le témoignage indirect dans Vie de ma voisine de Geneviève Brisac / Enrico Maria Faltoni (77-88)



Création

Visite en Pologne, au Liberatorium. Livres d’artiste / Radosław Nowakowski (89-98)



Compte rendu

LaDuchesse, Chloé. L’incendiaire de Sudbury / Catherine Parayre (99)

