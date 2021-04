Séminaire en ligne sur inscription

Au programme :

- Pacôme Thiellement (écrivain) : « Paris des profondeurs »

- Pierre Cassou-Noguès et Gwenola Wagon (artistes-chercheurs, Paris 8) : « Virusland (performance) »

- Adèle Gascuel (écrivaine en résidence) : « C’était mieux après »

- Virginie Tahar (enseignante-chercheuse, Univ. Gustave Eiffeil) et Adèle Gascuel : « De la phase d’immersion à la résidence : quel bilan de l’avenir ? »

Cette séance de séminaire marque le lancement officiel de la résidence de recherche-création d’Adèle Gascuel, qui fait suite à une phase d’immersion de 10 mois dans le projet de recherche Parvis. Adèle Gascuel invite à cette occasion l’écrivain Pacôme Thiellement et les artistes et chercheurs Pierre Cassou-Noguès et Gwenola Wagon pour dessiner des visions de la ville du futur à partir de l'excavation du passé, ou de l'archivage du présent ; seront en même temps dessinés différentes démarches de recherche-création. Parallèlement, nous étudierons en quoi les expériences de la phase d’immersion d’Adèle Gascuel dans l’équipe de recherche permettent d’interroger les interactions à venir entre la recherche et la création littéraire au sein du projet Parvis.

Organisation par Virgine TAHAR et Adèle GASCUEL pour l’équipe PARVIS

Séminaire en ligne, dans le cadre du programme Parvis I-Site Future sur les Imaginaires futuristes de la ville coordonné par Irène Langlet pour l'Université Gustave Eiffel Paris-Est Marne-la-Vallée, sur les imaginaires futuristes de la ville

En partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature.

Renseignements et inscription pour les séminaires en ligne :

Sami Cheikh Moussa (sami@ecoloinfo.com)

Programme PARVIS 2021 :

5-7 mai 2021

Campus Descartes, auditorium de la bibliothèque universitaire Georges Perec

Colloque « la ville dans les fictions climatiques »

Vendredi 18 juin 2021

Equipe PARVIS – Campus Descartes, bâtiment Copernic, salle 3B013, 14h-17h

Séance conclusive