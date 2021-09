Virginie Cerdeira, Histoire immédiate et raison d’État. Le Mercure François sous Louis XIII

préface rédigée par Nicolas Schapira

Paris, Classiques Garnier, coll. Histoire des Temps modernes, 2021

627 p. – 59 € – EAN : 9782406118763

À la lisière de l’écriture du passé et de l’actualité, le Mercure François est une production éditoriale hybride du premier xviie siècle. Les pratiques d’écriture déployées révèlent un lien structurel à la raison d’État et une relation non linéaire au pouvoir monarchique sous Louis XIII.

