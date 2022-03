Adresse : Université de Bretagne occidentale

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme définitif du prochain colloque de la SEW, qui aura lieu

à l’Université de Bretagne occidentale du 17 au 18 mars.



Le colloque se tiendra principalement en présentiel avec un dispositif de visioconférence simultanée.

Vous pourrez y assister en vous connectant aux liens suivants.



Le jeudi 17 mars https://join.skype.com/JWhGQmdjgpkf



Le vendredi 18 mars https://join.skype.com/LOgPeJeQ2Gev





Virginia Woolf, lectures françaises



17-18 mars 2022



Université de Bretagne Occidentale – Centre d’étude des correspondances et des journaux intimes - EA7289



Société d’Études Woolfiennes



Salle C219, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 20 rue Duquesne - Brest







Jeudi 17 mars



Accueil des participants



Ouverture 13h45 Sophie Guermès, directrice du CECJI



14h Présidence Claire Davison



Conférence plénière



Catherine Lanone (Université Sorbonne Nouvelle)

Traduire le bruissement du rien : Charles Mauron et Virginia Woolf



15h Anne-Marie Di Biasio (Institut Catholique de Paris)

« Dormir, rêver peut-être » : la seconde vie de l’écriture dans « Times Passes » au prisme de Charles Mauron et du « souffle indistinct de l’image » de Pierre Fédida



Marie Laniel (Université Picardie-Jules Verne) (Université Lyon 2)Traduire « Time passes » : l’appel des confins dans Nevermore (2021) de Cécile Wajsbrot





16h00 Pause café





16h20 Présidence Anne Besnault



Valérie Favre (Université Lyon 2)

« Looking with [her] clear-sighted eyes […] across the Channel » : Regards croisés sur les femmes, leur émancipation et la fiction dans La femme anglaise de Léonie Villard et « Men and Women » de Virginia Woolf



Naomi Toth (Université Paris Nanterre)

L’impersonnalité littéraire et la question du genre : Woolf, Sarraute, Despentes





17h20-18h30 Table Ronde autour de La Force du Féminin, Frédéric Regard, 2002



Olivier Hercend (Université Paris Nanterre), Frédéric Regard (Université Paris Sorbonne), Anne Besnault (Université Rouen-Normandie), Marie-Dominique Garnier (Université Paris 8)





19h Départ dîner du colloque





Vendredi 18 mars



9h Présidence Catherine Lanone



Conférence plénière



Claire Davison (Université Sorbonne Nouvelle)

« Why Renan? » - Représentations et résonances de l’Histoire des origines du christianisme dans The Years et Three Guineas





10h00 Présidence Virginie Podvin et Anne-Laure Rigeade



Sandra Cheilan (CRLPC, Université Paris Nanterre)

« Mon style et mon esprit vont vagabondant de même » : poétique du vagabondage chez Montaigne, Proust, Woolf



Julie Beynel (CERCC, ENS Lyon)

Woolf et l’impudence : un héritage proustien



Rémi Marcoux (Université de Montréal)

Le bœuf en daube à la sauce woolfienne ; D’Á l’ombre des jeunes filles en fleur à To the Lighthouse





11h30 Pause café





11h45 Présidence Marie Laniel



Xavier Le Brun (Université d’Angers)

Au prisme de Sévigné : stratégies de l’intime et poétique de l’espace textuel dans « Thoughts on Peace in an Air Raid », « The Legacy » et « The Watering Place »



Claudie Lavignasse (SEW)

Virginia Woolf, Marie de France : parcours de lecture croisée d’une « lectrice ordinaire »





12h45 Déjeuner





14h-15h Présidence Naomi Toth



Anne-Laure Rigeade (CNRS-Item)

Des notes de lectures aux Essais ou comment Woolf lit-écrit les écrivains français



Virginie Podvin (Université de Bretagne Occidentale)

L’empreinte française dans la correspondance de Virginia Woolf





15h Présidence Anne-Marie Di Biasio



Luca Pinelli (Université de Bergame et Sorbonne Nouvelle)

Pour une phénoménologie de la fête : une lecture de Mrs Dalloway à partir de Simone De Beauvoir



Suzel Meyer (SEW, Chercheuse indépendante)

Annie Ernaux, lectrice de Woolf



Marie Allègre (Université de Birmingham)

Se laisser lire par le texte : posture et écoute psychanalytiques du texte woolfien en France







16h30 Dialogue Autour de A Room of One’s Own



Scènes de Que y-a-t-il de pire qu’une femme ? jouées par Chiara Zerlini et Christelle Lara.



Anne-Laure Rigeade (CNRS-Item) /Adèle Cassigneul (CAS, Université Toulouse II), Valérie Favre (Université Lyon II)





17h45 Fin du colloque





18h – 19h30 Concert de clôture et lecture Salle du Forum



Philip Glass, The Hours, interprété par la pianiste Florence Nicole.

Lecture de lettres de Virginia Woolf par Anne-Aël Ropars (Université de Bretagne Occidentale) et Marie-Josette Le Han (Université de Bretagne Occidentale).