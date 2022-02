Adresse : Logis du Roy, Square Jules Bocquet, Amiens (Université de Picardie Jules Verne)

Jeudi 17 Mars



08h45 - Accueil des participan·te·s

09h10 - Mot d'accueil des unités de recherche et introduction par les organisateur·rice·s



09h30 - Conférence inaugurale de Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS, CIRHGG) : « Fausses évidences de

la violence, faux-semblants de ses traces »

10h15 - Discussion et pause



Session 1 - Ruines et mémoires, Présidence : Philippe Nivet

10h45 - Cléa Calderoni (UPJV) : « Lieux de culte et destructions au XXe siècle : violences inscrites,

violences occultées »

11h10 - Mathilde Greuet (Univ. de Lille) : « Les ruines de guerres dans les Hauts-de-France : une mémoire

de la violence guerrière ? »

11h35 - Hadas Zahavi (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) : « Guide Michelin des champs de bataille : Les

violences de guerre comme attraction touristique »

12h00 - Discussion

Déjeuner



Session 2 - Du chevalier au milicien : les violences glorifiées, Présidence : Marie-Françoise Lemonnier-Delpy et Paula Prescod

14h00 - Kévin Augeard (Univ. Autonome de Madrid) : « Délits de violence et honneur des chevaliers des

Ordres Militaires de Castille à l’époque de Philippe IV d’Espagne (1621-1665) »

14h25 - Luc Davin (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) : « Décret d’oubli, violences vestigiales et déni de la

violence. Sur quelques vers de Richard III (1.1.1-41) »

14h50 - Discussion

15h25 - Jonathan Barkate (Univ. Gustave Eiffel) : « Inscrire la violence historique sur les lieux et sur la

page : la Résistance et les résistants dans Oraisons funèbres d’André Malraux »

15h50 - Julien Paret (INALCO) : « "Lûber Über Alles" : la violence sculptée dans le muscle au nom du

socialisme russe »

16h15 - Discussion et pause



Session 3 - Violences et religions, Présidence : Pascal Montaubin

16h50 - Anthony Glaise (Univ. de Tours) : « Mises en scène de la violence dans le Discours sur Babylas

de Jean Chrysostome »

17h15 - Laurent Ropp (Univ. Le Mans) : « Traces exhibées, traces occultées. Les témoignages des violences

des guerres de Religion dans les publications des historiens protestants (vers 1830-vers 1960) »

17h40 - Discussion



Vendredi 18 Mars



09h00 - Accueil des participan·te·s



Session 4 - Images de guerre, Présidence : Marjolaine Boutet et Manon Pignot

09h30 - Jean-Yves Bergier (Sciences Po Paris) : « Traces iconographiques de la guerre de 1870-71 : de

l’impossible représentation de la violence de guerre »

09h55 - Maria Xypolopoulou (Paris I – Panthéon-Sorbonne) : « Regarder, photographier, témoigner : La

Grande Guerre et la violence devant l’appareil photographique des femmes »

10h20 - Discussion

10h40 - Brigitte Rigaux-Pirastru (Univ. Catholique de l’Ouest) : « Violences faites aux Allemands à la fin de

la Seconde Guerre mondiale et après le conflit : quelles traces dans le cinéma germanophone ? »

11h05 - Agustín Daniel Desiderato (Univ. de Buenos Aires) : « La violence de la guerre à travers les yeux

d'un enfant : quelques représentations de la guerre des Malouines dans la presse pour enfants argentine

(1982) »

11h30 - Discussion

Déjeuner



Session 5 - Sous les mots, la violence, Présidence : Manon Brouillet

13h00 - Johan Milan-Heude (Sorbonne Univ.) : « Le viol en filigrane. Traces linguistiques de la violence

sexuelle dans la poésie grecque archaïque »

13h25 - Marine Duval (UPJV) : « Laisser des traces : spectre et spectralité dans les romans de Toni

Morrison, Catherine Mavrikakis et Isaac Rosa »

13h50 - Pauline Khalifa (Univ. Lumières Lyon II) : « Mutilations et sutures dans l’œuvre de Joyce Mansour »

14h15 - Discussion et pause



Session 6 - Justice, sentence, punition, Présidence : Anne Duprat et Christian Michel

14h35 - Matthieu Hagenmüller (Sorbonne Univ.) : « Violences choisies : les traces de violence dans

l’iconographie funéraire de l’Égypte ancienne »

15h00 - Baptiste Bochart (Paris II Panthéon-Assas) : « "Car ses antécédents sont aussi mauvais que

visibles : il a les deux oreilles coupées". Les corps des condamnés à l’épreuve de la justice pénale dans

l’ancien droit français »

15h25 - Solveig Dunkel (UPJV/Boston Univ.) : « William Faulkner et l’art du lynchage »

15h50 - Julie Richard (UPJV) : « "197.Omitted" : script de la violence, violence faite au script. La

représentation de l’exécution dans une série policière américaine "réaliste" au début des années 1960, un

processus créatif sous contrôle (Prime of Life, Naked City, 1963) »

16h15 - Discussion

16h40 - Clôture du colloque.