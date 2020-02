Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle (Paris)

Violence et sommeil: une exploration [La question de la violence - Séance 5]

Violence et sommeil : non seulement rien ne semble relier ces deux expériences, mais on pourrait même dire qu’elles sont, en quelque sorte, antithétiques. Quel état est plus doux, moins violent que le sommeil ? Quel phénomène moins propice au sommeil que la violence ?

Il se pourrait pourtant que le sommeil soit beaucoup plus qu'un simple état physiologique, naturel et individuel. De Shakespeare à Boulgakov, de la Bible à Pasolini, de Baudelaire à Benjamin, on trouve ici et là dans la littérature, le cinéma, la théorie, bien des indices d'une dimension historique du sommeil, qui en fait aussi un mode d'inscription des vies individuelles dans une destsinée collective, ou dans la violence de l'Histoire.

Cette séance prendra la forme d’une exploration ouverte : en partant d’une scène de L’Évangile selon Saint Mathieu de Pasolini, nous chercherons à tracer un parcours par glissements, sauts associatifs, coïncidences ou intertextualité, à travers divers exemples d’expériences chimériques où la violence semble faire noeud avec un sommeil devenu phénomène historique, mais aussi avec l’éveil ou le rêve.