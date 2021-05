Lafayette College, en ligne

VIIIe colloque

de l’Association internationale des Études sur le Moyen Français

Voyages réels et imaginaires

Chronique de Nuremberg (Lafayette College, Réserve des livres rares)

Lafayette College, Easton, Pennsylvanie, Etats-Unis 8-12 juin 2021

Organisation : Olga Duhl

Comité scientifique : Paola Cifarelli, Sarah Delale, Olivier Delsaux, Olga Duhl, Amandine Mussou, Matthieu Marchal, Tania Van Hemelryck

Le colloque aura lieu entièrement en ligne (sur la plateforme Zoom).

Programme prévisionnel

Mardi 8 juin

10h00-10h30 [heure d’Easton] (16h00-16h30 [heure de Paris]) Accueil

10h30-12h00 (16h30-18h00 [heure de Paris]) Écriture et réécritures du récit viatique (I) : enjeux de la mise en prose

Matthieu Marchal, Université de Lille : « Naufrages et captures par des pirates : les tourmentes et fortunes de mer dans la littérature romanesque du XVe siècle »

Caroline Cazanave, Université de Franche-Comté : « Quand le Huon en prose révise l’image du monde et les moyens de le parcourir »

Anna Arató, École normale supérieure de Paris : « Ecriture et réécriture d’un récit viatique : les mises en prose de La Manequine et de La Belle Hélène de Constantinople par Jean Wauquelin »

12h00-13h00 (18h00-19h00) Pause

13h00-14h00 (19h00-20h00) Conférence plénière

Cynthia J. Brown, University of California, Santa Barbara: « Gender and Travel in Octovien de Saint Gelais’ XXI Epistres d’Ovide »

Mercredi 9 juin

9h00-10h00 (15h00-16h00) Écriture et réécritures du récit viatique (II) : techniques dramatiques et narratives ; l’apport de l’iconographie

Joana Barreto, Université Lumière Lyon 2 : « Une épopée médiévale : Jehan de Wavrin et le récit ‘vrai’ de la croisade sur le Danube »

Yunhao Na, Université de Pékin : « Représentation du voyage maritime dans le théâtre français à la fin du Moyen Âge »

10h00-10h30 (16h-16h30) Pause

10h30-12h00 (16h30-18h) Perspectives transculturelles

Ellen Delvallée, CNRS/ Université Grenoble Alpes : « Les ‘voyages’ d’André de La Vigne, Jean d’Auton et Jean Marot : un genre entre narratio et laudatio »

Alessandro Vitale-Brovarone, Università di Torino : « Perspectives culturelles et linguistiques dans la Chronique de Gênes d'Alessandro Salvago »

Jonathan Dumont, Österreichische Akademie der Wissenschaften : « Une chronique inédite du premier voyage de Charles Quint en Espagne (1517) »

12h00-13h00 (18h00-19h00) Pause

13h00-14h30 (19h00-20h30) Identité et représentations du « je » (I)

S. C. Kaplan, Chercheuse indépendante : « Vicarious Pilgrimage in Secular Text : The Guided Mountain Journey in Antoine de la Sale’s Paradis de la reine Sibylle »

Rebecca Legrand, Université de Lille / Université de Toronto : « ‘ Jeo y beu troiz fois [...], et unqore me semble qe jeo vaille mieux’ quelques enjeux des notations sensorielles dans le récit de voyage de Jean de Mandeville»

Kevin Brownlee, University of Pennsylvania : « The 1st-Person Voice of the Traveller in Mandeville & Marco Polo »

Jeudi 10 juin

8h30-10h00 (14h30-16h00) Les témoignages de l’ailleurs

Jean-Marie Fritz, Université de Bourgogne : « Reconnaissance et désenchantement : place et fonction du livre dans les récits de pèlerinage (XIVe- XVe siècles) »

Nissaf Sghaïer, Université Saint-Louis de Bruxelles : « Pèlerinages, ambassades, espionnages politiques. Témoignages et représentations de l’Orient à la Cour des Pays-Bas bourguignons du 15e siècle »

Cem Algul, Sorbonne Université : « Les sources écrites des fictions à sujet turc »

10h00-10h30 (16h00-16h30) Pause

10h30-12h00 (16h30-18h00) Traductions et adaptations

Elisabetta Barale, Università degli Studi di Torino (StudiUm) : « Récits de voyage dans les Miracles de Notre Dame en prose du XVe siècle »

Kasser-Antton Helou, DYPAC : « Voyage et projet de croisade : l’Advis et advertissement sur la conquête de la Grèce et de la Terre sainte de Bertrandon de la Broquière, ou Jehan Torzelo lu à l’aune du voyage »

12h00-13h00 (18h00-19h00) Pause

13h00-14h00 (19h00-20h00) Conférence plénière

François Cornilliat, Rutgers University : « Savoir et ne pas savoir où l’on va : trajets politiques et symboliques autour de 1500 »

Vendredi 11 juin

8h30-10h30 (14h30-16h30) Identité et représentations du « je » (II)

Sylvie Lefèvre, Université Paris-Sorbonne : « Antoine de la Sale (1386-après 1460) et le voyage : un paradigme pour la fin du Moyen Age ? »

Sandra Otte, Université de Liège : « La langue de l’Autre dans le Voyage d’Outremer de Bertrandon de la Broquière »

Stefania Cerrito, Université des études internationales de Rome : « Héros voyageurs dans les Ovides moralisés en prose des XVe et XVIe siècles »

10h30-11h00 (16h30-17h00) Pause

11h00-12h00 (17h00-18h00) Assemblée générale de l’AIEMF

12h00-12h30 (18h00-18h30) Pause

12h30-14h00 (18h30-20h00) Transmission et réception

Elizaveta Lyulekina, Graduate Center, City University of New York : « Le voyage comme source de souffrance: les pèlerinages en Europe et en Asie dans la Deplourable Fin de Flamete de Maurice Scève »

Scott Francis, University of Pennsylvania : « Le pèlerinage chez Marguerite de Navarre: Abus ou voyage spirituel ? »

Priscilla Mourgues, Université Bordeaux Montaigne : « La Fleur des histoires d’Orient illustrée : étude de miniatures dans le manuscrit BnF fr. 2810 »

Samedi 12 juin

8h30-10h00 (14h30-16h00) Utopie et satire

Anne Metzger-Rambach, Université de Bordeaux-Montaigne : « La Nef des folz (1497) de Pierre Rivière ou la haine du voyage »

Paola Cifarelli, Università di Torino : « Itinéraires dans la Vie d’Esope : parcours facétieux »

Bernd Renner, City University of New York : « Maint prince dessus la terre erre : la vue française de l’Italie entre polémique, propagande et satire au début de la Renaissance »

10h00-10h30 (16h00-16h30) Pause

10h30-11h30 (16h30-17h30) Conférence plénière

Marie-Christine Gomez-Géraud, Université Paris Nanterre : « Aspects linguistiques de la description des realia dans les récits de voyage (entre 1450 et 1550 environ) »

11h30-11h45 (17h30-17h45) Clôture du colloque