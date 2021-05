Univ Paris Est Créteil, en ligne

Vieillir au XXIe siècle

Regards sur la vieillesse dans la littérature germanophone contemporaine

21 mai 2021

Journée d’étude organisée par Benoît Pivert

IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman ER 3958)

Université Paris-Est Créteil

9h 30 Accueil et ouverture : Benoît Pivert (Université Paris-Saclay, IMAGER)

Président de séance : Daniel Meyer (Université Paris-Est-Créteil, IMAGER)

9h45 : Régine Battiston (Université de Haute Alsace, ILLE) : Entre spectres familiaux et disparition de la mère : Mutter. Chronik eines Abschieds de Melita Breznik.

10h15 : Adrien Bessire (Université de Rouen, ERIAC) : L’adieu au vieux père dans Requiem pour un père : Roppongi de Josef Winkler.

10h45 : Discussion

11h : Pause-café

11h15 : Thibault Chaix-Bryan (Chercheur associé au CEERC, ENS de Lyon) : Vieillir, un exil ? (Arno Geiger)

11h 45 : Sylvaine Faure-Godbert (Université de Poitiers, FoReLLIS) : „Ein alter Mann ist stets ein König Lear“ (Goethe) - Le vieux roi en son exil d’Arno Geiger.

12h15 : Discussion

12h30 : Déjeuner

Président de séance : Benoît Pivert (Université Paris-Saclay, IMAGER)

13h45 : Andreas Häcker (Université de Strasbourg, Mondes germaniques et nord -européens) : Âge et héritage. Tabous autour du vieillissement et de la mort dans la performance et le théâtre documentaire en langue allemande.

14h15 : Cécile Chamayou-Kuhn (Université de Lorraine, CEGIL) : Récits de vieillesse chez Monika Maron : Endmoränen et Ach Glück.

14h45 : Dorothée Cailleux (Université Paris Nanterre) : Vieillesse et vieillissement dans l’œuvre de Günter Grass, de la Trilogie de Danzig à Vonne Endlichkait

15h15 : Discussion

15h35 :Pause café

15h45 : Sylvie Arlaud (Sorbonne Université, REIGENN) : Vieillesse et amnésie créative dans les nouvelles d’Ulrike Draesner et de Anna Katharina Hahn

16h15 : Pascale Cohen-Avenel (Université Paris Nanterre, CRPM) : Alzheimer, vieillesse et renaissance dans le roman Small Word de Martin Suter

16h45 : Discussion

17h : Bilan