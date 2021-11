Cahiers du Pacifique Sud Contemporain, n° 9 : "Créoles, pidgins et idéologies linguistiques dans les îles du Pacifique"

sous la direction de Leslie Vandeputte et de Véronique Fillol.

Le présent texte de présentation vous est proposé en trois langues.



Bislama



Buk ia blong Cahiers du Pacifique Sud (Buk blong Saot Pasifik) hemi wan fes buk we i tokbaot pijin mo kriol lanwis long aelan blong Soat Pasifik we i pablis long franis lanwis. Purpos blong buk ia hemi blong promotem ol lanwis ia we oli kolem kontak lanwis (kriol mo pijin) from i gat smol saentifik buk nomo i stap tokbaot ia we i stap long franis lanwis. Antap long hem, pijin mo kriol lanwis oli no gat bigfala valu long field blong soiolinguitic komper long ol narafala lanwis we oli bin luk olsem oli mo impoten. Buk ia i stap analaezem ol kontak lanwis ia from difdfiren viu. I gat two men rod we buk ia i stap folem. Fes rod i go long yus blong difdifren field olsem histri blong kriol mo pijin, narafala rod i go long field blong linguistic antropologi we i stap kwestenen post colonial tinktink mo link we i gat wetem ol lanwis ia.



Français



Ce numéro des Cahiers du Pacifique Sud Contemporain constitue une contribution inédite en français à l'étude de créoles et pidgins dans plusieurs archipels du Pacifique Sud. L'un des objectifs est de réhabiliter ces langues de contact souvent peu étudiées dans les recherches francophones et déclassées dans les paysages sociolinguistiques, notamment par rapport à d'autres langues dont le poids démographique, économique, institutionnel est plus visible. Cet ouvrage rassemble des contributions permettant une vision diachronique, critique, holistique et micro-locale de créoles et pidgins selon deux grandes perspectives : l'une interdisciplinaire qui ouvre le champ de questionnements et d'hypothèses autour de l'histoire des créoles/pidgins ; une deuxième qui s'inscrit en anthropologie linguistique et interroge les idéologies linguistiques postcoloniales qui entourent les pidgins et/ou les langues en contact.



English



This issue of the Cahiers du Pacifique Sud (review dedicated to South Pacific Studies) offers the first French-speaking publication on the creoles and pidgins located in several South Pacific archipelagos. The aim is to promote these contact languages in part because little scientific documentation is available on this topic in French. Furthermore, creoles and pidgins are often overlooked in sociolinguistic landscapes compared to languages that are made more visible thanks to their demographic, economic, institutional values. This allows for different angles : diachronic, critical, holistic and micro-local. Two main perspectives are adopted. One is interdisciplinary, questioning and investigating on the history of creoles and pidgins whilst the other takes from the field of linguistic anthropology to question the postcolonial ideologies on pidgin languages and on contact languages.

Les auteurs :

Johanne Angeli, Emmanuel J. Drechsel, Véronique Fillol, Christine Jourdan, Miki Makihara, Bambi B. Schie elin, Karin Speedy, Leslie Vandeputte.