Gary-Ajar, un génie à double face

Valérie Mirarchi

Éditions Universitaires de Dijon

Pages : 152 p.

Parution : 2020

Collection : Essais

ISBN : 978-2-36441-349-8

ISSN : 2491-0570

De sa naissance, en 1914 dans l’empire russe, à son suicide, un après-midi de l’hiver 1980 à Paris, Romain Gary, grand séducteur, fut un homme aux multiples facettes : écrivain, combattant, diplomate, aventurier, conteur, il aura toute sa vie composé avec des identités différentes pour tenter d’échapper à une angoisse qui le cernera toujours.

Valérie Mirarchi met en lumière les zones d’ombre de Romain Gary, unifiant la vie et l’œuvre de celui qui fut l’auteur d’une des plus belles mystifications littéraires de tous les temps : Émile Ajar.

L’intérêt de cet essai captivant est de rendre sensible la complexité de celui qui fut, tout à la fois, l’auteur de La Promesse de l’aube et de La Vie devant soi et d’approcher ainsi sa profonde humanité.

