Vinciane Despret

La danse du cratérope écaillé. Naissance d'une théorie éthologique

La Découverte

ISBN : 9782359251883

192 p.

17,00 €

PRÉSENTATION

Dans le désert du Néguev, l’ornithologue Amotz Zahavi étudie les cratéropes écaillés, ou passereaux d’Arabie, des oiseaux qui se regroupent à la tombée de la nuit ou au lever du jour pour danser. Pourquoi le font-ils ? Et que signifie le fait qu’ils s’offrent des cadeaux ? Peut-on penser, comme le propose Zahavi, qu’ils sont intéressés par des questions de prestige ? Pour Vinciane Despret, philosophe, qui s’est jointe à l’équipe de chercheurs, il y avait là une occasion tout à fait extraordinaire de comprendre comment on observe les animaux mais aussi comment les chercheurs construisent des théories rendant compte de leurs comportements.

Faut-il étudier les animaux en les soumettant à des dispositifs expérimentaux artificiels, ou les suivre sur le terrain et rassembler tous les indices possibles ? Les théories évolutionnistes sont-elles dépendantes du contexte d’observation, de l’environnement ou de l’obligation de « faire science » ?

Ce sont toutes ces questions qui vont permettre à l’autrice de dresser un tableau de l’éthologie et de ce qu’elle nous enseigne sur un monde que nous n’habitons pas seuls, et qu’il nous faut apprendre à mieux partager. Un monde où les oiseaux dansent et s’offrent des cadeaux et où les chercheurs deviennent inventifs à force de les observer ne pourrait-il pas nous aider à remettre en cause le grand partage entre humains et non-humains ?

Lire un extrait...

Vinciane Despret est philosophe, chercheuse au département de philosophie de l'université de Liège. Elle est l’auteure de plusieurs livres sur la question animale qui font référence, notamment Bêtes et hommes (Gallimard, 2007) et Penser comme un rat (Quae, 2009). Elle a également publié, avec Isabelle Stengers, Les Faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée ? (La Découverte, 2011) et Que diraient les animaux... si on leur posait les bonnes questions ? (Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2012,2014).