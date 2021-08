ENS Paris

Ut musica poesis. Poèmes partitions au Moyen Âge et aujourd’hui

Colloque organisé par Florent Coste, Nathalie Koble et Amandine Mussou,

et soutenu par Translitteræ (ENS-PSL), le département de littérature et la bibliothèque de l’ENS,

le CERILAC (Université de Paris) et le LIS (Université de Lorraine)

24 septembre 2021

ENS Paris - Salle des Actes (45, rue d'Ulm, 75005 Paris)

Programme

9h00 : Ouverture : Nathalie Koble (ENS Paris), Amandine Mussou (Université de Paris) et Florent Coste (Université de Lorraine), avec Patrick Boucheron (Collège de France)

PARTITIONS : DU MOYEN ÂGE À AUJOURD'HUI

9h30 : Marion Uhlig (Université de Fribourg) : « Dans l’oreille d’un sourd : jeu sonore et bruit du siècle chez Gontier de Soignies »

10h00 : Florent Coste (Université de Lorraine) et Pierre Thévenin (CNRS) : « Paul Zumthor/Henri Chopin. À propos des Riches Heures de l'Alphabet »

10h30 : discussion. Répondant : Vincent Barras (Université de Lausanne)

11h : Pause café

11h30 : Camille Bloomfield (Université de Paris), « Partitions pour poèmes en performance : Michèle Métail, poète-musicienne »

12h00 : Gaëlle Théval (Université de Rouen), « Partitions de performance, partitions en performance : le statut de la partition dans la poésie action de Bernard Heidsieck et Julien Blaine »

12h30 : Discussion. Répondant : Cyril Vettorato (Université de Paris)

13h00 : Déjeuner

MANUSCRITS SONORES

14h30 : Agathe Sultan (Université Bordeaux Montaigne) : « Lire en tournant de l’œil. Dans les phonodédales de l’ars nova »

15h00 : Mathias Sieffert (Université Paul Valéry-Montpellier) : « Chant de vision : lire le manuscrit de Chantilly (Bib. du château 564) »

15h30 : Discussion. Répondant : Vincent Debiais (CNRS)

16h : Pause café

OPÉRAS POÉTIQUES

16h30 : Mireille Séguy (Université Paris 8) et Fériel Kaddour (ENS Paris) : « Le Moyen Âge de Kaija Saariaho et Amin Maalouf »

17h00 : Nathalie Koble (ENS Paris) et Amandine Mussou (Université de Paris) : « Where are the pictures ? They’re here : I’ve painted them with words ». Written on skin, opéra de George Benjamin, sur un texte de Martin Crimp : entretien avec Benjamin Lazar et Adeline Caron

18h : Discussion. Répondante : Marik Froidefond (Université de Paris)

LECTURES ET EXPOSITION

19h : Performances

Benjamin Lazar : « Le cœur mis à nu »

Vincent Barras : « nature des choses »

Michèle Métail : « Publication orale »

Exposition organisée par Anna Arato (Translitteræ-BnF) et Nathalie Koble (ENS Paris).

.