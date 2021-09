INHA 2 rue Vivienne, 75002 PARIS

Le séminaire CEEI-THALIM se tient pour la 6e année dans les murs de l’INHA. Proposé par Isabelle Charrier et Marie Laureillard, co-organisé avec Hélène Campaignolle, il vise à développer une réflexion sur les formes matérielles de l’écriture, dans la lignée des réflexions menées au Centre d’étude de l’Ecriture et de l’Image créé par Anne-Marie Christin en 1982. Le thème de cette année, proposé sous le titre d’« Usages et Valeurs du Noir », se donne pour but d’explorer la richesse conceptuelle de la notion de noir. Comme les années précédentes, le séminaire sollicitera le réseau du CEEI, les chercheurs associés de THALIM et des interventions extérieures, dans une configuration interdisciplinaire et ouverte aux formes non occidentales de l’écrit. Chaque séance sera l’occasion d’une ou deux présentations, et suivie d’une discussion collective.

Les séances ont lieu – sauf exception – le mardi de 14h à 16h30 en salle Benjamin ou Mariette (INHA 2 Rue Vivienne, 75002 Paris).



Contact : le-mat.isabelle chez orange.fr, marie.laureillard chez univ-lyon2.fr, helene.campaignolle-catel chez sorbonne-nouvelle.fr

https://ceei.hypotheses.org/activites/conferences-du-ceei

https://thalim.cnrs.fr/seminaires-et-formations/article/usages-et-valeurs-du-noir-15833

La première séance, prévue le mardi 28 septembre, sera l'occasion d'accueillir Roxane Jubert en dialogue avec Hélène Védrine et Catherine Denis en dialogue avec Pascale Elbaz pour deux interventions intitulées respectivement « "BLANC : un livre expérimental. Excursion entre recherche et création" » et « Regard déterminant du blanc : le vide actif ».

Mardi 28 septembre 2021, de 14h à 16h30,

INHA, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS

en salle Benjamin.

Remarque : la séance 1 se fera en présentiel. L'hybride est envisagée pour les personnes qui résident en province ou à l'étranger.

Elles peuvent s'inscrire à l'adresse suivante : helene.campaignolle-catel@sorbonne-nouvelle.fr.

Un lien leur sera adressé la veille de la séance.