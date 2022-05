Adresse : Faculté des Lettres de Sorbonne Université (îlot Champollion)

Usages de l’éloge (xvie-xviiie siècle) : entre crise et renouvellement



Colloque international, Paris : 2, 3 et 4 juin 2022



Faculté des Lettres de Sorbonne Université (îlot Champollion)



Organisation : Delphine Amstutz (Sorbonne Université), Emmanuel Bury (Sorbonne Université) et Françoise Poulet (Université Bordeaux Montaigne/IUF)







Jeudi 2 juin (îlot Champollion, 18 rue de la Sorbonne)



9h : accueil des participants.



9h30-10h : Introduction par Delphine Amstutz, Emmanuel Bury et Françoise Poulet.



Session n° 1. Éloge et genres poétiques : l’éloge aux origines de la parole poétique ? (Présidence : Laurent Pernot)



10h-10h30 : Philippe Chométy (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Aux origines de l’éloge : comment le xviie siècle se représente la relation primordiale entre poésie et louange ».



10h30-11h : Ellen Delvallée (CNRS/Université Grenoble Alpes) : « L’éloge en crise chez Guillaume Cretin ».



11h : discussion et pause.



11h30-12h : Emma Fayard (Sorbonne Université, CELLF 16-21) : « ‘‘Ubi uber, ibi tuber’’ ? Sur la nécessité de l’amplification dans l’Hymne d’Henri II de Ronsard ».



12h-12h30 : Pascal Debailly (Université Paris Diderot) : « Éloge et satire chez Nicolas Boileau ».



12h30-12h45 : discussion.



Session n° 2. Pour une éthique de l’éloge en prose (Présidence : Delphine Denis)



14h30-15h : Blandine Perona (Université de Valenciennes) : « ‘‘Dire du bien le bien, et […] interpreter plustost en bonne part les choses qui le peuvent estre’’. Éthique de l’éloge, de Lorenzo Valla à Montaigne ».



15h-15h30 : Charles-Olivier Stiker-Métral (Université de Lille) : « Possibilité et impossibilité de l’éloge, de La Rochefoucauld à Vauvenargues »



15h30 : discussion et pause



L’éloge à l’épreuve de la mort



16h-16h30 : Anne Régent-Susini (Paris III - Sorbonne Nouvelle) : « L’oraison funèbre : un anti-éloge ? ».



16h30-17h : Éva Avian (Université Paris III- Sorbonne nouvelle) : « Éloge(s) des poètes vieillissants ».



17h-17h30 : Marc Hersant (Paris III - Sorbonne Nouvelle) : « Saint-Simon : éloge et travail du deuil dans les Mémoires ».



17h30 : discussion





Vendredi 3 juin (îlot Champollion, 18 rue de la Sorbonne)



Session n° 3. Comment enseigner l’éloge ? Théories et usages de la rhétorique épidictique (Présidence : Patrick Dandrey)



9h-9h30 : Christine Noille (Sorbonne Université, CELLF 16-21) : « L’entraînement à l’éloge dans l’enseignement de la rhétorique ».



9h30-10h : Bernard Teyssandier (Reims-Champagne Ardennes) : « Les raisons d’une passion : l’éloge du prince et la Compagnie de Jésus (1601-1651) ».



10h-10h30 : Stéphane Pujol (Université Toulouse-Jean Jaurès) : « L’éloge de l’éloge dans l’Essai sur les éloges de Thomas ».



10h30 : discussion et pause



L’éloge en toutes lettres : épitres dédicatoires, lettres de compliment et de félicitations (Présidence : Anne Régent-Susini)



11h-11h30 : Cécile Lignereux (Université Grenoble Alpes) : « Un sujet joyeux, et qui a pour objet la louange des personnes de mérite : la lettre de félicitation ».



11h30-12h : Agnès Cousson (Université de Brest, UBO) : « Compliments, remontrances et requêtes : pratiques épistolaires de l’éloge autour de Mme de Sablé ».



12h-12h30 : Jean Leclerc (Western University) : « ‘‘Tenez-vous donc bien, je m’en vais vous louer ’’ : pour une poétique (burlesque) de l’épître dédicatoire chez Scarron ».



12h30 : discussion



Session n° 4. De l’éloge des savoirs et des savants…(Présidence : Hélène Merlin-Kajman)



14h-14h30 : Fabrice Chassot (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Physico-théologie et pratiques de l’éloge. Le Spectacle de la nature de Pluche ».



14h30-15h : Michèle Crogiez (Université de Berne) : « Pédagogie de la vie savante par l’éloge, de Fontenelle à Condorcet ».



15h-15h30 : Mélanie Slaviero (Sorbonne Université, CELLF 16-21, EDIII) : « Portrait du savant en animal amphibie. Les éloges académiques de Fontenelle au service de l’union des sciences et des lettres ».



15h30 : discussion et pause



Session n° 5. …À l’éloge de soi : enjeux de carrière et de réputation (Présidence : Emmanuel Bury)



16h-16h30 : Alice Vintenon (Université Bordeaux Montaigne) : « De l’éloge humaniste à l’autopromotion : autour du Duellum epistolare de Symphorien Champier ».



16h30-17h : Damien Fortin (Sorbonne Université, CELLF 16-21) : « La poésie de Boileau : un éloge de soi ».



17h-17h30 : Hélène Merlin-Kajman (Paris III - Sorbonne Nouvelle) : « Éloge et honneur ».



17h30 : discussion



Samedi 4 juin (îlot Champollion, 18 rue de la Sorbonne)



Session n° 6. Éloges collectifs : réseaux et sociabilité (Présidence : Alain Génetiot)



9h-9h30 : Frédéric Martin (BnF) : « L’éloge liminaire amical dans les recueils poétiques ou la captatio benevolentiæ déléguée à des tiers (1598-1630) ».



9h30-10h : Chiara Rolla (Università di Genova) : « “À la gloire du sexe” : l’éloge des femmes dans les paratextes scudériens ».



10h-10h30 : Charlotte Détrez (Sorbonne Université, CELLF 16-21, EDIII) : « Exister par l’éloge, ou les utilités de se créer une identité collective quand on est auteur au xviie siècle ».



10h30 : pause



Session n° 7. Éloge des grands hommes et écriture de l’histoire : quel avenir pour l’éloge ? (Présidence : Marc Hersant)



11h-11h30 : Jérôme Lecompte (Université de Rennes II) : « La mort de Turenne, ou comment faire l’éloge des grands hommes » ?



11h30-12h : Franck Bonello (Université Bourgogne Franche-Comté) : « Une écriture politique de l’histoire au xviiie siècle : les éloges des grands hommes de la nation ».



12h : Conclusions du colloque.

Comité scientifique :

Emmanuel Bury, Fabrice Chassot, Patrick Dandrey, Pascal Debailly, Delphine Denis, Nathalie Freidel, Alain Génetiot, Julien Goeury Francis Goyet, Jean Leclerc, Marcella Leopizzi, Hélène Merlin-Kajman, Laurent Pernot, Anne Régent-Susini.



