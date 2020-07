Avignon, en ligne

Cette année l’Université d’été des théâtres d’Afrique et des Outre-mer de la Sorbonne Nouvelle ne sera pas en Avignon pour le festival mais aux quatre coins du monde avec une programmation web d’un ensemble de films de théâtre diffusés sur www.verbeincarne.fr durant le mois de juillet.

Partenaire de la e-tv et de la radio des Théâtres d'Outre-Mer en Avignon, le laboratoire SeFeA (Scènes Francophones et Écritures de l’Altérité) de l’Institut d’Etudes Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle diffuse les conférences, les analyses scéniques et dramaturgiques que ses chercheurs et chercheuses consacrent à une cinquantaine de spectacle programmés et organisés autour de douze grands thèmes, du geste marron à la Venus Hottentote en passant par l’histoire des banlieues, la parole des femmes, la famille, la colonisation, l’amour, l’écologie et bien sûr toute sorte d’esthétiques scéniques de l’écriture contemporaine au hip-hop en passant par la danse, le stand-up ou le répertoire classique, la marionnette ou encore la commedia dell’arte.

Retrouvez-nous sur www.verbeincarne.fr

de 10h à 22h du 3 juillet au 26 juillet pour un voyage théâtral intense !