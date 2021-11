Adresse : Université Paris Est Créteil (métro Créteil L'Echat) et Cité internationale

« Les communautés interprétatives ou dis-moi comment tu lis, et je te dirai qui tu es »

(Université d’automne, EUR FRAPP / Lire en Europe Aujourd’hui)

Université Paris Est Créteil,

du mardi 16 au samedi 20 novembre 2021

org. EUR FRAPP et LEA !

Dis-moi ce que tu lis, et comment tu lis, et je te dirai qui tu es. Peut-on examiner de manière théorique mais aussi concrète, à l’aide d’exemples, de case studies, le fonctionnement d’une « communauté interprétative » (interpretive community), pour reprendre l’expression de Stanley Fish dans son ouvrage Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, 1980), dans une perspective croisant les approches littéraires, historiques, philosophiques, juridiques, politiques ? L’université d’automne organisée du mardi 16 au samedi 20 novembre 2021 par l’École Universitaire de Recherche (EUR) du Grand Paris FRAPP « Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues » (ANR-18-EURE-0015 FRAPP) à l’Université Paris Est Créteil, propose des interventions d’enseignants-chercheurs titulaires (en matinée) et de doctorant.e.s ou étudiant.e.s en Master 2 l’après-midi.

Le texte est-il une chose « communautaire » ? Mais si c’est le cas, y a-t-il des textes sans communauté ? peut-il y a avoir une communauté sans communautarisme ? Il s’agira de décrire le fonctionnement littéraire d’une « communauté interprétative », en prenant en compte, parmi les axes possibles, de

1/ la question de la comparaison : ce qui est tout de suite perçu comme comparable, et ce qui ne l’est pas, pourrait bien être un marqueur d’appartenance « communautaire ». Dis-moi quels auteurs tu regroupes pour un exercice de littérature comparée, et je te dirai quelle est ta communauté, et comment fonctionne ta communauté.

2/ la manière dont tel ou tel groupe de lecteurs et de lectrices définit, par sa façon de lire et d’expliquer les textes, son appartenance « communautaire » ; l’on pourra ainsi observer une « communauté de lecteurs » en quelque sorte de l’extérieur. Le poisson rouge dans son bocal pense que son bocal est l’univers : si le poisson pouvait aller dans un autre bocal, et observer celui qu’il habitait de l’extérieur, quelle ne serait pas sa surprise… La question des « communautés interprétatives » est la question de l’agité du bocal, en somme.

3/ Il n’est pas certain, enfin, que le mot français « communauté » d’où est dérivé « communautarisme », soit une traduction valide de l’anglais community, et ce passage d’une langue à l’autre peut être interrogé

Projet innovant de formation à la recherche, labellisé et financé par le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’État, l’EUR du Grand Paris FRAPP offre un cursus interdisciplinaire d’excellence, en Master et en Doctorat, qu’elle permet d’adosser à un programme scientifique inédit sur les relations entre pouvoir et langage. En comparant les francophonies plurielles à d’autres situations de plurilinguisme, il s’agit de construire une appréhension aiguë des interactions entre politique des langues, imaginaires et enjeux géopolitiques et biopolitiques du monde contemporain. L'axe de spécialisation "Communautés Imaginées", au cœur de cette EUR, prend appui sur la conception de la nation comme communauté imaginée que propose Benedict Anderson. Les langues sont ainsi replacées dans une géographie mondiale et plurilingue et dans un contexte de mobilités et migrations qui met en jeu les identités et interroge les imaginaires nationaux.

Pour le volet littéraire, cette rencontre est organisée en collaboration avec Franc Schuerewegen et Maria Cabral pour « LEA ! Lire en Europe Aujourd’hui ! ».

Comité d’organisation : Franc Schuerewegen et Maria Cabral pour « LEA ! Lire en Europe Aujourd’hui ! » ; Vincent Ferré pour l’EUR FRAPP (UPEC)

Comité scientifique : direction de l’EUR FRAPP (Yolaine Parisot, Vincent Ferré), Comex (Fanny Gallot, Sandrine Kablan, Isabelle Léglise, Laure Clément Wilz, Graciela Villanueva) et les doctorant.e.s de l’EUR FRAPP ; Franc Schuerewegen et Maria Cabral pour « Lire en Europe Aujourd’hui ! » (LEA !)

programme

Mardi 16 novembre : UPEC (salle A 215, faculté de droit, M° Créteil L’Echat)

9h30 Accueil

10h 15 Ouverture par Simon Gilbert, Vice-Président de la commission recherche de l’université Paris Est Créteil

10h 30 Ouverture par Franc Schuerewegen et Maria Cabral (LEA !) ; Vincent Ferré et Yolaine Parisot (EUR FRAPP)

10h45 Franc Schuerewegen (Anvers) introduction et présentation

11h Marie Agathe Tilliette (Rouen /Nanterre) : « La recherche en Littérature comparée : lire à la première personne du pluriel ? »

Répondante : Maria Cabral (Un. Minho, Braga)

14h Session 1 doctorant.e.s : Petites communautés

- Corentin Boutoux (UPEC / Nanterre) : Les plateformes d'autoédition comme espaces d'émancipation : l'illusoire autorité des communautés

- Margot Lachkar (Humboldt Universität, Berlin) : Des lectrices et une littérature qui n’existent pas, ou comment les lesbiennes lisent la littérature lesbienne

- Maxim Delodder (Anvers) : Les communautés « de petit nombre ». Dustan, Guibert, Louis et les autres

- Camille Bortier (Anvers) : « Moi les hommes, je les déteste ». Misandrie et communauté (Wittig, Despentes).

Répondantes : Aniko Adam (Budapest) & Aniko Radvanszky (Budapest)

mercredi 17 : maison de l’Ile-de-France, Cité internationale [9 D Boulevard JOURDAN 75014 PARIS]

10h Romain Bionda (Lausanne), « Quelles communautés interprétatives pour les textes de théâtre aux XXe et XXIe siècles ? Pour une histoire des relations entre les études littéraires et les études théâtrales »

11h Vincent Jouve (Reims), « Les déterminants de la lecture : à propos de l'identification dans la fiction »

Répondant : Franc Schuerewegen (Anvers)

14h Session 2 doctorant.e.s : Approches théoriques

- Farid Ghadami (UPEC, Imager), « Against Interpretation, Against Community: In Honor of Jean-Luc Nancy »

- Agatino Lo Castro (UPEC, LIS-CEDITEC), « L’acte de lecture comme parcours d’interprétation : le lecteur face au(x) texte(s) »

15h30 Communautés et cité (1)

Myrna Insua (UPEC, IMAGER) : « Écrire, Lire et interpréter la violence concentrationnaire »

Répondant : Vincent Ferré (UPEC, EUR FRAPP)

----------------------------------------------------------------

Jeudi 18 : maison de l’Ile-de-France, Cité internationale [9 D Boulevard JOURDAN 75014 PARIS]

Matin

10h Nicolas Aude (Nanterre), « Du texte étranger au complot des interprètes : retour sur l'"affaire Bakhtine" »

11h Session 3 doctorant.e.s : Communautés francophones

- Ana Beatriz Coelho (Porto), « La construction d’une communauté entre centre et périphérie : le sens de l’appartenance dans La Place d’Annie Ernaux »

- Marie-Florence Ngo Mbenoun (UPEC, LIS), « Problématique(s) de l’Atlantique noir et question d’appartenance : pour une approche géopolitique et idéologique »

Répondante : Karen Haddad (Nanterre)

12h « Bilan » provisoire (présidence : Franc Schuerewegen, Vincent Ferré). Dis-moi comment tu lis, je te dirai qui tu es.

14h : Session 4 doctorant.e.s : Communautés et cité (2)

- Maïte Medina Munoz (UPEC, IMAGER), « L'approche actionnelle: Analyse des propositions autour du jeu dramatique »

Blanche Turck (Univ. Bordeaux Montaigne), « Détisser l’interprétation. Des usages possibles de la traduction poétique au Cycle 4 »

Répondante : Yolaine Parisot (UPEC, EUR FRAPP)

Vendredi 19 Programme pour les doctorant.e.s

Matinée libre

Après midi : visite guidée du musée d’Orsay : Signac collectionneur

Samedi 20 Programme pour les doctorant.e.s

Matinée libre

Après-midi : visite guidée du château de Fontainebleau