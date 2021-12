Dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'Association des Amis d'Agrippa d'Aubigné, Jean-Raymond Fanlo, professeur émérite de l'université d'Aix-Marseille, éditeur des Tragiques, des Écrits politiques, et co-éditeur des oeuvres d'Agrippa d'Aubigné aux éditions Classiques Garnier, propose une conférence intitulée "Une nouvelle édition de manuscrits de poésies polémiques d'Agrippa d'Aubigné". Ces poésies françaises et latines, parfois violentes, parfois ludiques, révèlent des aspects insoupçonnés de l'homme et de l'œuvre.

de 17h30 à 19h.

Plus d'information sur le site : http://www.agrippadaubigne.org…