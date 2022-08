Adresse : Museum national d'Histoire naturelle – 57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Conférence d'Anne Simon (ENS – PSL), en dialogue avec Baptiste Lanaspèze, directeur des Éditions Wildproject.

Working Lecture #3 – cycle de conférences de la Chaire Beauté·s, portée par l'Université PSL.



* * *

Une arche de beauté

"Depuis que j’ai observé la démarche d’un guépard, j’ai été pris par cette ivresse de l’allure"- Elias Canetti.

Au-delà des moirages, des couleurs et des formes étonnantes que les animaux peuvent arborer, Anne Simon s’intéresse à un autre aspect de la beauté animale, qui relève de l’allure, de l’apparition, de l’éclat, de la surprise, du battement, du mouvement, du rapport sensible au temps, à la durée. Spécialiste de Proust, elle étudie plus spécifiquement les relations que nous entretenons avec les animaux sous le prisme des récits littéraires. Elle dialoguera avec Baptiste Lanaspeze, Directeur des Éditions Wildproject qui sont consacrées à la pensée écologiste. Et si l’action même de se mouvoir était, chez les animaux, une déclaration sur la beauté ?

À l'issue de ce premier échange, Patricia Ribault se joindra à la discussion et contribuera à cette réflexion à partir de l'écriture de son texte dans l'ouvrage collectif Abécédaire de la beauté (Éditions B42, septembre 2022).

Discutants

Directrice de recherche CNRS, Anne Simon est spécialiste des entrelacs et des trafics entre littérature et philosophie. Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de lettres, docteure (Paris-Sorbonne 1999) habilitée à diriger des recherches (Paris-Sorbonne 2014), elle a été rattachée en 2001 au centre THALIM (Sorbonne Nouvelle), puis a rejoint le CRAL en 2010, qu’elle a dirigé de février 2018 à avril 2019. Elle est depuis octobre 2021 rattachée au centre de recherches “République des savoirs” à l’École normale supérieure (ENS – PSL) et devient également Responsable du Centre International d'étude de la philosophie française contemporaine (CIEPFC).

Attentive aux relations entre savoirs, histoire, politique et littérature, sa recherche se situe au croisement de deux axes principaux : l’expression du vivant via une approche zoopoétique, les relations entre la pensée, le sensible et la création littéraire. Anne Simon a récemment publié Une bête entre les lignes. Essai de zoopétique (2021) aux Éditions Wildproject et, sur Proust et l’animalité, La Rumeur des distances traversées aux Éditions Classiques Garnier.

Baptiste Lanaspèze dirige les Éditions Wildproject, une maison de référence en écologie, et a cofondé l’Agence des sentiers métropolitains. Il est notamment l’auteur de Marseille, ville sauvage (Actes Sud, 2012, rééd. 2020) et Nature (Anamosa, 2022).

Patricia Ribault est professeure à la Weißensee Kunsthoschule de Berlin depuis 2020 et enseignante à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 2011. Elle est également chercheuse au Cluster d’excellence Matters of Activity de la Humboldt-Universität zu Berlin. Ses recherches s’articulent principalement autour des notions de corps et de design, mais aussi autour d’animalité, d’interspécificité et de post-humanisme.

* * *

Format de conférence

Les Working Lectures inaugurent un nouveau format de conférences au service de l’actualité de la recherche et de l’interdisciplinarité : la Chaire Beauté·s invite une personnalité académique ou artistique à présenter une hypothèse de travail actuelle, et lui laisse le choix de convier un ou plusieurs collègues de son choix pour échanger autour de sa proposition.

Cette conférence aura lieu au Museum national d'Histoire naturelle, dans l'auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution.

La soirée se clôture sur un échange avec le public.

-

Crédit photographique : © Tina Merandon, Tourterelle n°2, Les démons de Tosca, 2018.