Adresse : Université Paris-Est Créteil

Le vendredi 26 novembre 2021, Sylvie Ducas et Nicolas Garroté recevront Matthieu Mével à l'Université Paris-Est Créteil pour une présentation de son roman Un Vagabond dans la langue.

Paru en avril 2021, l'ouvrage retrace les itinéraires parallèles de l'auteur et de son frère Séverin, atteint d'autisme. Avec tact et humour, il nous fait entendre les accents de la langue décalée que parle son frère et évoque le rôle essentiel qu'elle a joué dans leur famille.



L'événement aura lieu à l'Université Paris-Est Créteil, Campus Mail des mèches, dans l'amphithéâtre 103, à 16h30.