Adresse : Université Paris-Est Créteil

Présentation

"Un art plus ke li deable : Marie de France poétesse et fabuliste"



Le premier recueil de fables en français, composé à la fin du XIIe siècle par la première écrivaine en langue française, n’avait jamais fait l’objet d’un colloque ni d’une journée d’étude dédiés. La publication simultanée en 2020 par Baptiste Laïd de sa thèse, "Trover" des fables au XIIe siècle : l’élaboration du recueil de fables de Marie de France, et d’une édition et traduction de la principale source identifiée du fablier, Le Romulus de Nilant, a semblé l’occasion de réparer cet oubli et d’interroger le contexte d’écriture, la poétique et la réception, du Moyen Âge à nos jours, de ce jalon important de l’histoire de la littérature française et du trésor ésopique international.



Programme

Jeudi 18 novembre 2021



MATIN 9h30 : Accueil et ouverture du colloque

10h-11h : Caterina Mordeglia (Università di Trento, Italie), "La tradizione del Romulus e le Favole di Maria di Francia" / Tovi Bibring (Bar-Ilan University, Israël), "Marie et Berechiah, de l'inspiration à la révision"

Discussion et pause

11h30-12h30 : Valentina Piro (Università di Trento, Italie, et Friedrich-Alexander (Universität Erlangen, Allemagne), "Odo of Cheriton’s Fables and his social criticism : Marie of France as a possible source of inspiration"

Sylvie Lefèvre (Sorbonne Université), "Marie de France et la longue vie d’une fable apocryphe : La Mort et le bosquillon"

Discussion et déjeuner



APRÈS-MIDI

14h30-15h30 : Nicolas Garnier (Sorbonne Université), "Le (sou)rire de Marie. La question du comique dans les fables de Marie de France" / Baptiste Laïd (Université Paris-Est Créteil), "Les morales des Fables de Marie de France"

Discussion et pause

16h-16h30 : Françoise Morvan (écrivaine et traductrice), "Traduire les fables et les lais de Marie de France"

Discussion

20h : Dîner



Vendredi 19 novembre 2021



MATIN

10h-11h : Jeanne-Marie Boivin (Université Paris-Est Créteil), "Le premier fablier français illustré" / Christopher Lucken (Paris 8 et Université de Genève), "Les fables de Marie de France sont-elles "conservatrices" ?"

Discussion et pause

11h30-12h30 : Marie-Madeleine Huchet (Université Paris-Est Créteil), "Le cas du manuscrit Paris, Bnf, fr. 1822 : quand un Wallon copie les fables de Marie de France" / Paola Cifarelli (Università degli Studi di Torino, Italie), "Les traductions italiennes de Marie de France : enquête sur le contexte manuscrit"

Discussion et déjeuner

APRÈS-MIDI

14h30-15h30 : Joana Casenave (Université de Lille), "Les Fables de Marie de France dans les bibliothèques de l’ancien régime et du XIXe siècle : classement, circulations et réception" / Françoise Vielliard (École nationale des chartes), "Les fables avant Warnke. L’édition de J.-B. de Roquefort"

Discussion et pause

16h-16h30 : Richard Trachsler (Universität Zürich), "Refaire Warnke ? A propos de l’édition des fables de Marie de France"

Discussion et verre de clôture



Organisation

Jeanne-Marie Boivin, Professeure de langue et de littérature françaises du Moyen Âge de la faculté LLSH à l'université Paris-Est Créteil et membre du LIS

Baptiste Laïd, Docteur de langue et de littérature françaises du Moyen Âge de la faculté LLSH à l'université Paris-Est Créteil et membre du LIS