Traduit de l'italien par Myriem Bouzaher

À l'ère des fake news et autres faits alternatifs, il est revigorant de relire ce qu’Umberto Eco avait à dire sur le sujet. Avec sa clarté, et son gai savoir habituels, le grand écrivain italien déconstruit les notions de mensonge, de faux et de falsification, dont il a si souvent joué dans ses fictions. L’humaniste emprunte autant à l’histoire de la logique, à la philosophie du langage qu’à la littérature, pour nous parler d’éthique, de mauvaise foi, d’ironie et d'authenticité. Car encore faut-il connaître la vérité pour mentir tout en disant le faux.

Eco nous rappelle que notre capacité à évoluer dans le monde avec sécurité se fonde sur le contrat social, et que notre meilleur allié contre les mensonges et les falsifications reste le temps puisque – presque toujours – celui qui ment ou falsifie finit par être découvert.

Dans cet essai aussi bref que réjouissant, le grand intellectuel italien nous offre des clés pour démêler le vrai du faux.