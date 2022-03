Adresse : Institut Catholique de Paris, 31, rue d'Assas, Paris

Turbulences



Violences, radicalités et expérience de la démocratie

Ce séminaire entend réfléchir à ce que ce désir intensif du politique dit de notre époque et des attentes existentielles qui se nichent au creux de ces violences ou, tout du moins, de ces aspirations aux débordements. Cette crise de l’expressivité ou de la sensibilité ne favorise pas nécessairement une ouverture démocratique. Il existe aussi un devenir violent. À mesure qu’il se développe un rapport d’incommunicabilité avec le pouvoir, au sens où ces refus du monde souvent lucides ne produisent aucune conséquence, la situation est plus propice à la violence. Il pourrait arriver un temps où les turbulences feront valoir leurs droits et où les sujets ne laisseront plus le pouvoir accaparer leurs forces. Ce séminaire sera donc l’occasion de proposer des explications sur ces soifs intensives du politique et ses manifestations parfois violentes, sur la montée des rationalités crispées et des radicalités pour tenter plus généralement de se demander ce que ces mouvements témoignent de notre époque.

Programme

31 mars 17h-20h

François Cusset, historien



7 avril 17h-20h

Arno Bertina, écrivain



28 avril 17h-20h

Réjane Sénac, politologue



12 mai 17h-20h

Xavier Crettiez, politologue



9 juin 17h-20h

Tristan Garcia, philosophe



23 juin 17h-20h

Olivier Voirol, chercheur



7 juillet 17h-20h

Michaël Bourgatte, chercheur



Et une continuité jusqu'en décembre 2022

Séminaire Turbulences

