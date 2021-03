BnF et site universitaire de Gennevilliers

Colloque international 16 et 17 juin 2021

La médiation autour du livre de jeunesse en Europe au XXIème siècle

Troisième Biennale de la littérature de jeunesse (Master de littérature de jeunesse de l’INSPE del’Académie deVersailles -laboratoire EMA / BnF / CNLJ)

En 2021, la Bibliothèque nationale de France/Centre national de la littérature pour la jeunesses’associe avec le Master Littérature de jeunesse de l’université CY Cergy Paris pour la Troisième Biennale de la littérature pour la jeunesse. Cette rencontre permettra aux chercheurs et aux acteurs professionnels (bibliothécaires, éditeurs, libraires, enseignants, associations...) d’articuler leur réflexion autour des pratiques de médiation qui rendent accessibles aux jeunes lecteurs les objets culturels, sous forme papier ou numérique.

Entrée gratuite sur inscription



Mercredi 16 juin 2021, BnF –Petit auditorium

9h Café d’accueil

9h15 Ouverture Denis Bruckmann, Directeur général de la Bibliothèque nationale de France

Lydie Laroque, Université CY Cergy Paris, responsable du Master Littérature jeunesse, Laboratoire EMA, INSPE de l’Académie de Versailles

9h30 Conférence inaugurale Hélène Merlin-Kajman, Université Sorbonne nouvelle-Paris

PUBLICS Matin Président de séance: Jacques Vidal-Naquet, BnF / CNLJ

10h15 Des médiations différenciées pour des apprentis lecteurs empêchés Lucile Berthod, Université CY Cergy Paris, Laboratoire EMA

10h40 Questions et pause

11h De l’observation des gestes des adolescents lecteurs à la construction d’une médiation Cécile Dupin de Saint-Cyr-Heckel, Université de Montpellier, Université Paul Sabatier Toulouse 3, LERASS

11h25 L’écriture collaborative de livres enrichis : médiation et renouvellements des enseignements de l’écriture ? Pierre Moinard, Université de Poitiers -INSPE

11h50 Questions

12h Déjeuner libre

ACTEURS Après-midi Présidente de séance : Virginie Tellier, Université CY Cergy Paris, Laboratoire EMA

14h La médiation des œuvres par leurs créateurs : enjeux et fonctions des ateliers d’auteurs contemporains Cécile Vergez-Sans, Aix-Marseille Université, Laboratoire CIELAM

14h25 Rencontrer l’album jeunesse en tant qu’œuvre d’art iconotextuelle à l’école et en bibliothèque Emmanuelle Halgand, Université de Toulouse, Laboratoire LLA CREATIS

14h50 Des Atsem médiatrices du livre pour les jeunes enfants dans un cadre scolaire Fabienne Montmasson-Michel, Université de Poitiers

15h15 Questions et pause

15h30 Médiations en bibliothèques jeunesse : un comparatif de pratiques menées en Grèce et en France dans deux bibliothèques initiées par Anne Gruner-Schlumberger Catherine Frouzaki, Search Children's Library, Kifissia et Roxane Schaeffer, Petite Bibliothèque Ronde, Clamart

15h55 La médiation autour du livre jeunesse en Espagne : entre engouement et écœurement Patricia Mauclair, Université de Tours, Laboratoire ICD

16h20 Retours d’expérience Quels lieux? Quels partenariats entre les professionnels?Dialogue animé par Corinne Matheron, consultante, directrice du cabinet Shaman, entre:

●Nathalie Bertrand, INSPE de Colmar "Quel projet en formation initiale pour créer des partenariats enseignants-médiateurs du livre ?"

●Anne-Valérie Malavieille, Bibliothèque Marguerite Yourcenar, Paris "Le jardin pour lire, exemple de médiation basée sur la curiosité"

●Emilie Schindelholz-Aeschbacher,Haute Ecole Pédagogique BEJUNE«Quand est-ce que tu reviens?». De la couverture au tapis, les tribulations de la LJ dans le cadre d’un enseignement/apprentissage au niveau primaire en Suisse romande

17h20 Questions et pause

18h Les Visiteurs du soir : Rencontre avec Yvan Pommaux Animée par les étudiants du Master Inscription obligatoire sur Affluences

Jeudi 17juin 2020, Gennevilliers

9h00 Accueil

Matin Présidente de séance: Mathilde Lévêque, Université Paris 13, présidente de l’Afreloce

9h15 Etat de la recherche Stéphane Bonnéry, Université Paris 8, ESSI-ESCOL

MÉDIATIONS SPÉCIFIQUES

10h00 Promenons-nous au pays des livres de comptines et de poèmes Christine Boutevin, Université de Montpellier, Faculté d'Education, Laboratoire LIRDEF et Pauline Mouriès, Médiathèque Shakespeare, Montpellier

10h25 La médiation du texte de théâtre: quelles pratiques de médiation pour le répertoire dramatique contemporain pour la jeunesse? Laurianne Perzo, Université d’Arras, INSPE de Lille, Laboratoire Textes et Cultures

10h50 Questions et pause

11h10 La littérature de jeunesse à l’épreuve du manga : genèse, usages et renouvellement des pratiques de médiation Olivier Vanhee, ENS de Lyon et Université Lyon 2, Centre Max Weber

11h35 Retours d’expérience Médiation de la création

Dialogue animé par Francine Voltz, Université CY Cergy Paris, entre :

●Cécile Desbois, formatrice

●Camille Etedali, libraire

12h Questions

12h10 Déjeuner libre

FORMATION Après-midi Présidente de séance: Christine Boutevin

14h Médiation éducative et littérature enfantine : la formation des futur.e.s éducateur.trice.s de jeunes enfants Laurence Lefevre, Centre de formation associatif Saint Honoré, Paris

14h25 «J’aime bien ta séance». Médiation entre pairs autour de l’album de jeunesse dans une formation d’enseignants à distance Dominique Ulma, Université d'Angers, Laboratoire Ligérien de Linguistique

14h50 Questions et pause

15h10 Le prix Versele, prix belge pour la jeunesse : une expérience de médiation et de formation informelle en INSPE ?Florence Gaiottiet et Eleonore Hamaide-Jager, Université d'Artois, INSPE de Lille, Laboratoire Texte et Cultures

15h35 Professeurs des écoles débutants : enseignants et/ou médiateurs? Marthe Fradet-Hannoyer, Université de Clermont Auvergne, Laboratoire ACTE (Activité Connaissance Transmission Education)

16h Synthèse : Christine Mongenot, Université CY Cergy Paris, Laboratoire AGORA

Informations pratiques

Inscriptions Gratuit sur inscription auprès de Marion CaliyannisTél. : 01.53.79.57.06 courriel: marion.caliyannis@bnf.fr

Accès Mercredi 16 juin 2021, BnF –Petit auditorium Bibliothèque nationale de France Site François-Mitterrand, Petit auditorium, Quai François Mauriac -75013 Paris

Jeudi 17 Juin 2021 site universitaire de Gennevilliers - CY Cergy Paris université, avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers